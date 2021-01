Lindauer Anwaltskanzlei ehrt langjährige Mitarbeiterinnen

An besonderen Wegmarken wird deutlich, wie die Zeit vergeht: Das ist in der Fachanwaltskanzlei Wanner und Scheich aus Lindau nicht anders. Wie die Anwälte mitteilen, haben vier Mitarbeiterinnen jetzt Dienstjubiläen gefeiert. Allen voran Luise Näther (Dritte von links, Foto: W&S)), zu deren Aufgaben als Steuerfachangestellte seit 20 Jahren insbesondere Finanz-, Lohnbuchhaltung und Steuererklärungen gehören. Ebenfalls um steuerliche Belange kümmern sich ihre Kolleginnen Angelina Libich (Zweite von links) und Claudia Müller (Dritte von rechts), die jeweils seit zehn Jahren bei Wanner und Scheich angestellt sind. Und auch Sylvia Molling (Zweite von rechts) ist seit einer vollen Dekade dabei, allerdings in der Rechtsabteilung, die unter anderem Steuerberatung, Immobilienrecht, Steuerstrafrecht, Mietrecht sowie Erbschaftssteuerrecht unter einem Dach vereint. „Wir sind froh und stolz, so treue und engagierte Mitarbeiterinnen zu haben“, betont Kanzleigründer Karl Wanner (rechts). Und Rechtsanwalt Oliver Scheich (links) ergänzt: „Mit solchen Mitarbeitern – insgesamt sind wir inzwischen elf – können wir vertrauensvoll mit unseren Mandanten in die Zukunft blicken.“