Lindauer Amnesty-Gruppe wird 40 Jahre alt

Nicht jeder feiert seinen 40. Geburtstag mit einer Vernissage. Die Lindauer Gruppe von Amnesty International aber hat genau dies getan und mit der in Vorarlberg lebenden Künstlerin Katja Berger eine Geburtstagsfeier der anderen Art organisiert.

Soll ein Verein, der eigentlich davon träumt, endlich überflüssig sein zu können, überhaupt feiern, dass er mittlerweile 40 ist? Diese Frage haben sich die rund 20 Mitglieder um Michael Giulini gestellt, denn Amnesty International (AI) ist bekanntermaßen eine Organisation, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte weltweit einsetzt und daher wohl solange vonnöten sein wird, wie es Menschen gibt.

In Kombination mit den Collagen zum Thema Menschenrechte, die Katja Berger im Auftrag von Amnesty erstellt hat, waren die Weichen dann aber in Richtung Feiern gestellt, schließlich gibt es auch Erfolge zu verzeichnen, die den Sinn und die Wichtigkeit von Amnesty belegen.

Gruppensprecher Michael Giulini erläuterte den vielen Geburtstagsgästen die Geschichte von Amnesty International sowie der Lindauer Gruppe. Die Gründer wollten nicht mehr nur zuschauen, wie tagtäglich Unrecht und Unterdrückung in der Welt geschehen, sondern aktiv etwas dagegen tun. Eines der Gründungsmitglieder, Hedi Hölz, war denn auch noch beim Feiern dabei.

Die Aktivitäten der Lindauer Gruppe zählte Giulini dabei auf. So gab und gibt es zahllose Infostände über Themen wie Todesstrafe, Folter, Rassismus oder auch Waffenlieferungen in Bürgerkriegsländer. Filmvorführungen wie das Geisterhaus von Isabell Allende, Vorträge wie den des Puerto-Ricaners Juan Melendez, der 17 Jahre unschuldig in einer Todeszelle in den USA eingesperrt war, oder die Betreuung politisch Gefangener in Chile oder Russland stehen da ebenso wie Gottesdienste zum Thema Menschenrechte oder Infoveranstaltungen an Schulen auf der Habenseite. Bald nach der Gründung wurde die Idee geboren, mit einem Bücherflohmarkt die Finanzierung von Amnesty zu unterstützen. Der seit über drei Jahrzehnten jährlich stattfindende Bücherflohmarkt sei zu einer festen Institution geworden, so Giulini.

Daneben aber wurde ein Bücherflohmarkt ins Leben gerufen, der lange Jahre auf dem ehemaligen Kunert-Areal beheimatet war, an den Wochenenden geöffnet hatte und die Ursache für Katja Bergers spezielle Bindung zur Lindauer Amnesty-Gruppe ist.

Auf der Suche nach Material

Denn Rainer Hellwig, der den Bücherflohmarkt betreut, hatte Bücher, darunter auch Bildbände, die in so miserablen Zustand waren, dass sie nicht mehr verkäuflich waren, stets in einer Kiste vor dem Laden abgestellt. Nach einiger Zeit aber wunderte er sich, warum die Kiste immer wieder wie von alleine geleert war. Es stellte sich heraus, dass Katja Berger die Kiste auf dem Weg zum Einkaufen nach Lindau samstags plünderte – auf der Suche nach Material für ihre Collagen. So entwickelte sich eine freundschaftliche Beziehung, die mit der Auftragsarbeit zum Thema Menschenrechte einen vorläufigen Höhepunkt fand.

Diese Geschichte erzählte Rainer Hellwig von Amnesty dem Publikum und Verena Konrad, der Direktorin am Vorarlberger Architekturinstitut und Freundin Bergers, die Katja Berger und ihr Werk den Gästen vorstellte. Dabei ging sie auf ihre österreichische Heimat ein und das, was sich da gerade von einer Regierungspartei aus erschreckend entwickelt, nämlich der Angriff auf die Pressefreiheit, eines der Menschenrechte. Jedenfalls sind die großformatigen Collagen samt und sonders aus Material entstanden, die einst im Bücherladen von Amnesty aussortiert wurden und doch Grundlage werden konnten, eine Auswahl der Menschenrechte zu illustrieren. Die Kunsthistorikerin Verena Konrad zog dabei Gemeinsamkeiten zwischen Collage und Demokratie, denn beide würden verwenden, was bereits da sei.

Grußworte sprachen Landrat Elmar Stegmann und Bürgermeister Uwe Birk. Er erinnert auch an die Zeit des Balkankrieges, als die Lindauer Gruppe von Amnesty Ansprechpartner für die Stadt Lindau in Flüchtlingsfragen war und rief die kleine Gruppe dazu auf: „Lassen Sie sich nicht entmutigen bei ihrer wichtigen Arbeit!“

Und Rainer Hellwig betonte abschließend, dass diese Ausstellung als Wanderausstellung konzipiert sei, gerne für Schulen. Interessenten mögen sich bei der Lindauer Amnesty-Gruppe melden.