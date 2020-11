Lindauer Adventskalender sind schon fast ausverkauft

Wer noch einen Lindauer Adventskalender kaufen will, muss sich beeilen. Denn kurz nach dem Verkaufsstart sind ein Großteil der 5000 Exemplare bereits verkauft. Lions Club und Round Table sagen deshalb alle geplante Sonderverkäufe ab.

Bereits zwei Tage nach dem Verkaufsstart waren viele Verkaufsstellen ausverkauft. Die Verantwortlichen haben nochmal nachgeliefert, aber damit ist klar, dass es keine Exemplare mehr gibt, um die bei Infoständen im Lindaupark, auf dem Wochenmarkt oder vor dem Alten Rathaus zu verkaufen. Die geplanten Verkaufsstände an den kommenden Wochenenden entfallen deshalb. Stattdessen raten Lions und Round-Tabler allen Interessierten, sich möglichst bald für fünf Euro einen Kalender in den Verkaufsstellen zu besorgen. Wie in den Vorjahren geht der Erlös an wohltätige Organisationen in Lindau. Die Käufer können zudem Preise im Gesamtwert von 20 000 Euro gewinnen. Hauptpreise sind heuer ein Jahresabo für die Therme und ein Zeppelinflug für zwei Personen.