Lindauer Adventskalender ist wieder erhältlich

Der Lions Club Lindau und der Förderverein Round Table geben den begehrten Lindauer Adventskalender auch in diesem Jahr wieder heraus. Der Verkauf des Adventskalenders, der am bayerischen Bodensee traditionell die Vorweihnachtszeit einläutet, beginnt am 2. November.

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten wollen wir mit unserer gemeinsamen Aktion Bedürftige in der Region Lindau unterstützen, die besonders unter den sozialen Folgen der Corona Pandemie leiden“, so die Sprecher der beiden Clubs. Aus dem Erlös des letztjährigen Kalenders konnten so immerhin rund 25 000 Euro an soziale Einrichtungen in Lindau und Umgebung übergeben werden.

Mit dem Kauf des Kalenders unterstützt man aber nicht nur einen guten Zweck, sondern hat auch die Chance auf einen der attraktiven Gewinne, schreiben die Herausgeber. Hinter den Türchen des Kalenders warten mehr als 350 Gewinne im Wert von insgesamt mehr als 19 000 Euro auf die Erwerber des Kalenders.

Das Spektrum der Preise reicht von Jahres-Abos für die Lindauer Zeitung über einen Zeppelinflug für zwei Personen bis hin zu zahlreichen Gutscheinen für viele Lindauer Restaurants und Geschäfte. Alle Preise sind wieder von Mitgliedern beider Clubs sowie von Sponsoren aus der heimischen Wirtschaft gespendet worden.

Der in diesem Jahr erneut von der Lindauer Künstlerin Miri Haddick gestaltete Adventskalender zeigt auf seiner Vorderseite ein weihnachtliches Boot mit Hund und Maus. Der Kalender wird wieder zum Preis von fünf Euro pro Stück an zahlreichen Verkaufsstellen in Lindau, Wasserburg, Nonnenhorn und Schlachters verkauft.

Jeder Kalender trägt eine individuelle Nummer, die später als Losnummer dient. Im Zeitraum vom 1. bis 24. Dezember werden dann täglich die Glücksnummern bekanntgegeben, die die Tagespreise gewonnen haben. Hinter den Türchen verbergen sich jeweils die vier Hauptpreise eines Tages.

Die traditionelle Übergabe des Lindauer Adventskalenders Nr. 1 an die Oberbürgermeisterin Claudia Alfons am Montag war gleichzeitig der symbolische Verkaufsstart der diesjährigen Kalenderaktion. Spätestens ab dem 2. November stehen an allen 18 Verkaufsstellen in Lindau und Umgebung die Kalender zum Verkauf zur Verfügung

Kalender können von jedem Bürger ab 16 Jahren in unbegrenzter Stückzahl erworben werden. Für Interessenten ist aber Eile angesagt: Trotz eingeschränktem Straßenverkauf waren alle Kalender 2021 bereits kurz nach Verkaufsstart vergriffen.

Traditionell unterstützt die Lindauer Zeitung die Adventskalenderaktion, etwa durch die tägliche Bekanntgabe der Gewinnnummern.

Mit dem Erlös aus dem diesjährigen Kalenderverkauf werden folgende Projekte unterstützt:

„Wir helfen“ – eine Aktion der Lindauer Zeitung

Hilfe für Frauen in Not Landkreis Lindau

Ferienhaus Hand in Hand für Menschen mit Behinderung

Kinderhospitz Bad Grönenbach

Die Tafel Lindau

Bahnhofsmission

Kaufhaus Chance

Der Adventskalender ist in Lindau erhältlich im i-Punkt des Lindauparks, bei Blumen Sagawe, Bleicheweg 25, im Hotel Café Ebner, Friedrichshafener Straße 19, Salone No4, Peter-Dornier-Straße 4, Löwen-Aphotheke Rösler, Aeschacher Knoten, Lotto Nägele, Schmiedgasse 14, Tutto d’Italia Paradiesplatz 11, Gärtnerei Messmer, Poststraße 3, Bad Schachen, Tierarztpraxis Zaltenbach, Aeschacher Ufer 13, Schreibwaren Enderlin, Aeschach, in der Steig Apotheke, Schulstraße 34, und im Autohaus Stadler, Kemptner Straße 114. In Bodolz ist der Kalender in der See-Apotheke, Untere Steige 1, erhältlich. Der Postladen, Dorf 2, verkauft den Kalender in Wasserburg. In Nonnenhorn gibt es den Kalender in Feils Posthorn, Seehalde 7, bei Blumen Rommel, Seestraße 23 und in der Jakobus-Apotheke, Seehalde 5. In Schlachters ist der Kalender beim MK Reifen- und Fahrzeugservice, Hauptstraße 54, erhältlich.