Lindauer Adventskalender ist nahezu ausverkauft

Zwei Wochen nach dem Verkaufsstart ist der Lindauer Adventskalender an den meisten Verkaufsstellen schon ausverkauft. Wie der Lions Club mitteilt, waren am Samstag nur noch wenige Exemplare im i-Punkt des Lindauparks und einigen Verkaufsstellen auf der Insel erhältlich. Auch in diesem Jahr lagen den Verkaufsstellen in Lindau und Umgebung schon vor dem offiziellen Verkaufsstart zahlreiche Vorbestellungen vor.

Zudem haben die Lions und Round Tabler auf dem Lindauer Jahrmarkt wieder viele hundert Kalender verkauft, heißt es weiter. Da auch mehrere Firmen Kalender für ihre Mitarbeiter geordert haben, sind von der auf 5000 Stück limitierten Auflage des Kalenders bereits mehr als 4900 vergriffen.

Deshalb rät der Lions Club allen Interessenten: „Wer noch einen Lindauer Adventskalender 2019 haben möchte, der muss sich wirklich sputen, denn in den meisten Verkaufsstellen in Lindau und Umgebung sind die Kalender bereits jetzt komplett vergriffen.“ Da der Restbestand zu gering sei, müsse der Sonderverkauf Ende November im Lindaupark ganz entfallen.