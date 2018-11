Lindauer Adventskalender fast ausverkauft

Schon wenige Tage nach dem Verkaufsstart ist der beliebte Lindauer Adventskalender an vielen Verkaufsstellen nahezu ausverkauft. Dies teilt Udo Karpowitz vom Adventskalenderteam des Lions Club Lindau mit.

Auch in diesem Jahr lagen den Verkaufsstellen in Lindau und Umgebung schon vor dem offiziellen Verkaufsstart zahlreiche Vorbestellungen vor. Auch auf dem Lindauer Jahrmarkt haben die Lions und Round Tabler wieder viele hundert Kalender verkauft. Da auch größere Firmen Kalender für ihre Mitarbeiter geordert haben, sind von der auf 5000 Stück limitierten Auflage des Kalenders bereits mehr als 4500 vergriffen.

Wer jetzt noch einen Lindauer Adventskalender 2018 haben möchte, der müsse sich sputen, schreibt Karpowitz weiter, denn in den meisten Verkaufsstellen in Lindau und Umgebung seien die Kalender bereits jetzt bis auf wenige Exemplare vergriffen. Größere Bestände gibt es derzeit nur noch im i-Punkt des Lindauparks. Der in früheren Jahren übliche Sonderverkauf Ende November muss wegen der vielen Vorbestellungen in diesem Jahr ganz entfallen.

Über 300 Preise

Inhaber des Kalenders können einen von mehr als 300 Preisen im Wert von über 15 000 Euro gewinnen. Mit dem Kaufpreis in Höhe von fünf Euro unterstützen sie soziale Projekte in Lindau und Umgebung. Das Geld geht heuer an die Bürgeraktion „Wir helfen“ der Lindauer Zeitung und an das Unternehmen Chance in Lindau.

Ende November erfolgt unter notarieller Aufsicht die Ziehung der Gewinner. Welche Kalender tatsächlich gewonnen haben, werden Lindauer Zeitung, schwäbische.de sowie die Vereine auf ihren Homepages in der Zeit vom 1. bis 24. Dezember täglich bekanntgeben.