Lindauer Adventskalender: Diese Los-Nummern gewinnen am 10. Dezember

Von Cedric Rehmann

Gabriela Fankhauser erinnert sich an den Tag, als der Tod ins Heim kam. Anfang November war der Herbst noch golden in Nidau im Kanton Bern. Beim Mittagessen in der Senioreneinrichtung Ruferheim fing eine Frau an zu husten.

Die zweite Welle der Pandemie in der Schweiz türmte sich zu dieser Zeit bereits bedrohlich mit täglich steigenden Infektionszahlen in die Höhe. Sie brach sich zuerst Ende Oktober über der französischsprachigen Westschweiz.