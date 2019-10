Lindauer Adventskalender 2019 wird vorbereitet

Auch in diesem Jahr werden der Lions Club Lindau und der Förderkreis Round Table wieder den Lindauer Adventskalender herausgeben, mit dem man Preise im Wert von über 20 000 Euro gewinnen kann. Wie in den Vorjahren unterstützen Käufer des beliebten Kalenders soziale Projekte in Lindau und Umgebung, schreibt der Lions Club in einer Pressemitteilung.

Der in diesem Jahr von der Lindauer Lotta Kneller gestaltete Kalender wird wieder zum Preis von fünf Euro pro Stück an zahlreichen Verkaufsstellen in Lindau, Wasserburg, Nonnenhorn und Schlachters vertrieben. Auch auf dem Lindauer Jahrmarkt kann der inzwischen begehrte Kalender gekauft werden

Die Kalender können von jedem Bürger über 16 Jahren in beliebiger Stückzahl erworben werden.

Mit dem Verkaufserlös sollen gemeinnützige Projekte in der Region Lindau unterstützt werden, die dringend auf Sponsoren angewiesen sind. Unter anderem ist die Unterstützung folgender Projekte geplant: „Wir helfen“, eine Aktion der Lindauer Zeitung; „Soziale Stadt“- Treffpunkt Zech e.V.; Ferienhaus Hand in Hand g.e.V.; Lindauer Tafel- Caritasverband für den Landkreis Lindau e.V.;Die beiden Clubs haben sich wieder zum Ziel gesetzt, in der Zeit vom 1. November bis zum 28. November 2019 insgesamt 5000 Kalender im Bereich des Bayrischen Bodensees zu verkaufen.

Die Adventskalender haben wie üblich insgesamt 24 Türchen. Hinter den Kalendertürchen verbergen sich jeweils eine Reihe von sehr schönen Preisen, die die Kalenderbesitzer mit etwas Glück gewinnen können. Insgesamt werden wieder circa 350 Preise mit einem Gesamtwert von über 20 000 Euro ausgespielt. Das Spektrum der Preise reicht vom E-Bike, über einen Zeppelinflug für zwei Personen, bis hin zu zahlreichen Essensgutscheinen hiesiger Restaurants. Alle Preise sind zuvor von den Mitgliedern beider Clubs und von Sponsoren aus der heimischen Wirtschaft gespendet worden.

Jedes Kalenderexemplar trägt eine individuelle Nummer, die gewissermaßen die Losnummer des Kalenderkäufers darstellt. In der Zeit vom 1. bis 24. Dezember werden dann täglich unter notarieller Aufsicht bis zu 15 Gewinner ermittelt und dann auf den Homepages der beiden Clubs und in der Lindauer Zeitung veröffentlicht.

Die Gewinnchancen seien im Vergleich zu anderen Lotterien hoch, schreibt der Lions Club.