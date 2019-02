Lindauer Adnan Wahhoud eröffnet in Syrien einen Kindergarten

Bei einer seiner Reisen in sein Geburtsland Syrien im vergangenen Herbst hat der Lindauer Adnan Wahhoud diese Idee gehabt: Er will jüngeren Kindern des vom Bürgerkrieg geplagten Landes einen Platz geben, wo sie spielen, toben, unbeschwert Freunde treffen können – einen Kindergarten. Im Ort Fattiere ganz im Süden der Provinz Idlib ist dieser Traum jetzt Wirklichkeit geworden.

Die Spielzimmer sind mit dicken Teppichen ausgelegt, die Wände sind bunt gestaltet, von einer winkt sogar Mickey-Maus. Das freistehende Gebäude, das der Deutsch-Syrer für seine Idee eines Kindergartens anmieten konnte, steht an einem Hang. So sind die Räume eher mit einem Souterrain vergleichbar. Viel Licht von außen kommt nicht in jedes Zimmer herein, das auch „weil die Fenster in syrischen Häusern im Allgemeinen klein gehalten werden“, wie Wahhoud schildert.

Dass es sich ursprünglich um eine Art Kellerraum handelt, stört den Nachwuchs nicht. Die Buben und Mädchen sind begeistert über die kleine Rutsche, die Box mit den Bällen und anderes buntes Spielzeug. (Foto: Lindauhilfe für Syrien)

Deswegen sitzen die Buben und Mädchen derzeit auch warm angezogen in ihrer Kita: Der derzeit nasse syrische Winter bringt es gerade mal auf vier Grad, das erlebt der Lindauer gerade bei seinem aktuellen Besuch im Nordwesten des Landes. Zwar stehen kleine Öfen in den Räumen, die mit Öl heizen. Doch Wohnzimmer-warm wird es dort nicht.

Vielleicht wirken die Räume auf deutsche Betrachteraugen auch sehr klein. Aber sie sind ausgestattet mit Spielzeug und Tischen, an denen gemalt und gebastelt werden kann. Besonders begehrt bei den Buben und Mädchen ist die kleine Rutsche. „Bei den Kindern herrscht eine große Freude: Solche Spielsachen haben sie noch nicht gesehen“, schreibt Wahhoud in seiner E-Mail direkt aus Syrien. Für die Ausstattung des Kindergartens hat er aus seiner Lindauhilfe für Syrien 2000 Euro für die Erstaustattung gegeben.

Sie ist die Jüngste gewesen, die Adnan Wahhoud unterstützt: Der Vater des Mädchens war vor ihrer Geburt bei einem Angriff auf Aleppo gestorben. (Foto: Lindauhilfe für Syrien)

Die laufenden Kosten für die Kita, darunter die Gehälter für zwei Erzieherinnen, zwei Helferinnen und einen Kindergartenleiter, die sich seit Anfang Februar um 48 Buben und Mädchen kümmern, übernimmt der Verein Wüstenkind. Mit diesem hat Wahhoud schon mehrmals zusammengearbeitet, zuletzt beim Herrichten eines Schulhofs.