Lindauer Abendmarkt wird fortgesetzt

Der erste Lindauer Abendmarkt ist gut angenommen worden. Das Lindauer Kulturamt hatte den Mittwochsmarkt auf den Abend verlegt, um so vor allem den Lindauerinnen und Lindauern, aber auch den Gästen eine Gelegenheit zum Einkaufen, Verweilen, Probieren, Genießen und zur Begegnung zu bieten – all das vor der Kulisse des Kleinen Sees unter den Platanen am Ufer. Und es gibt eine Fortsetzung: Bis zum 28. September findet nun immer mittwochs der Lindauer Abendmarkt unterhalb der Inselhalle statt. Unter den etwa 20 Marktständen sind Anbieter für regionales Obst und Gemüse, Fisch, italienische Feinkost, Lindauer Weine und Antipasti sowie verschiedene kulinarische Köstlichkeiten und vieles mehr.