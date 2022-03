Lindauer Abendmarkt mit neuem Konzept

Regionale Produkte genießen, frisches Obst und Gemüse einkaufen, Bekannte treffen und dabei den Sonnenuntergang unter Platanen am Kleinen See genießen – all das bietet ab 13. April das neue Konzept des Lindauer Abendmarktes. Um noch mehr Interessierten die Gelegenheit zum Einkauf auf dem Markt zu geben, haben die Verantwortlichen des Kulturamtes jetzt beschlossen, den Markt vom Vormittag auf den Nachmittag und den Abend zu verlegen, wie es in einer Mitteilung heißt. Von Mitte April bis September findet der Lindauer Abendmarkt darum immer mittwochs von 16 bis 21 Uhr am Kleinen See (unterhalb des Therese-von-Bayern Platzes), also bei der Inselhalle statt. Unter den etwa 20 Marktständen werden zum Beispiel Anbieter für Fisch, italienische Feinkost und Antipasti sein, aber natürlich auch für Obst, Gemüse und Brot. Der beliebte Samstagsmarkt findet weiterhin immer samstags von 7 bis 13.30 Uhr (ganzjährig) statt.