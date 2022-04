Lindauer 1. Mai vor hundert Jahren

Der 1. Mai als Feier- und Kampftag der arbeitenden Menschen war in Deutschland seit 1919 Feiertag, seit 1920 allerdings bereits schon wieder, ohne dass an diesem Tag arbeitsfrei gewesen wäre. Auch wurde seine Durchführung inzwischen von Teilen der staatlichen Verwaltung sowie der Unternehmerschaft als Feiertag wieder in Frage gestellt.

Wirtschaftlicher Hintergrund vor hundert Jahren war die seit dem Ersten Weltkrieg (1914-1918) immer stärker ansteigende Preisinflation. So erhöhte sich beispielsweise der Verbraucherpreis für ein Pfund Tafeläpfel von Mitte Dezember 1921 bis Mitte Dezember 1922 von 3,50 Mark auf 43 Mark, jener für ein Pfund Butter von 31,40 auf 2000 Mark und jener für ein einziges Ei von drei auf 202 Mark.

Unter diesen Bedingungen waren bereits im Vorfeld der Feier des 1. Mai 1922 vierzehn Lindauer Schuhmachergehilfen mit Unterstützung ihrer Gewerkschaft ab dem 23. März für rund sieben Wochen in den Streik getreten. Dies geschah ähnlich hinauf bis nach Kaufbeuren. Der Grund hierfür waren die gegenüber der Geldentwertung deutlich zu geringen Arbeitslöhne. Statt dem bisherigen Stundenlohn von neun Mark forderten sie deshalb einen von 13,50 Mark. Auf Lindaus Feier des 1. Mai 1922 wurden sie von den anwesenden Gewerkschaftsmitgliedern des Ortskartells des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes ADGB deshalb mit Applaus begrüßt.

Um die von der kleinen Leder-Gewerkschaft ausbezahlten nur relativ geringen Streikgelder etwas aufzubessern, hatten diese streikenden Gesellen im Gasthaus „Linde“ am Marktplatz selbstorganisiert eine solidarische „Werkstätte streikender Schuhmacher“ eröffnet. Trotzdem drei der Gehilfen ihre Streikbeteiligung vorzeitig abbrachen, konnten die verbliebenen Schuhmachergesellen ihre Forderung bis zum 13. Mai durchsetzen.

Die 1.-Mai-Feierlichkeiten 1922 des Lindauer ADGB hatten in der Frühe mit einem Arbeiter-Musikumzug von Reutin zum Lindauer Seehafen begonnen, waren ab 13.00 Uhr mit einer Demonstration von rund 350 Menschen ab der Seeauffüllung (heute Inselhallenplatz) durch die Altstadt nach Reutin fortgesetzt und abends mit einer Theateraufführung, Musik und Reden im Stadttheater beendet worden.

Obwohl hierbei alles ruhig verlief, war Lindaus konservativer Oberbürgermeister Ludwig Siebert unzufrieden mit dem Geschehen, wie er noch am selben Tag an die Regierung von Bayerisch Schwaben nach Augsburg meldete. Zusammen mit dem Bezirksamt Lindau (heute das Landratsamt) hatte er befürchtet, dass erneut wie im Vorjahr, sozialistische Vorarlberger Lokomotivführer und Heizer ihre Züge auch am 1. Mai 1922 politisch schmücken und damit nach Lindau fahren würden.

Bereits am 22. April hatten sie deswegen die örtliche Polizei alarmiert, weil im Vorjahr, so der Bericht, „zur Feier des 1. Mai die zwischen Bregenz und Lindau wie die übrigen in Vorarlberg verkehrenden Eisenbahnzüge, und zwar hauptsächlich die Lokomotiven, von den österreichischen Bahnangestellten, die offenbar alle oder überwiegend den sozialistischen Parteien angehören, mit Kränzen und roten Bändern geschmückt und mit Aufschriften wie ‚Dem Sieg der Arbeit‘ und dergleichen versehen waren.“

Um weitere unvorhergesehene Aktivitäten aus der organisierten Arbeiterschaft zukünftig staatlicherseits ausschließen zu können, schlug Siebert deshalb der Regierungsbehörde in Augsburg vor: „Auch wenn im Allgemeinen derartige Umzüge ohne Störung der öffentlichen Ordnung vor sich gehen […], so wäre es doch wünschenswert, wenn für öffentliche Versammlungen oder Umzüge eine Genehmigungspflicht, mindestens aber eine Anmeldepflicht eingeführt wäre.“

Oberbürgermeister Siebert wusste allerdings, dass seinen Kontrollwünschen noch der gültige Artikel 123 entgegenstand, der aus der durch die Novemberrevolution von 1918 ermöglichten „Weimarer Verfassung“ von 1919 stammte.