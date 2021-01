Lindau zeigt Flagge für Atomwaffenverbot

Seit dem 22.Januar 2021 sind atomare Massenvernichtungswaffen völkerrechtswidrig, denn an diesem Tag trat der UN-Atomwaffen-Verbotsvertrag in Kraft. Aus diesem Anlass trafen sich Lindauerinnen und Lindauer vor dem Alten Rathaus auf der Insel und zeigten Flagge, wie die Stadt in einer entsprechenden Presseinformation mitteilt. Mit dabei waren Mitglieder der Friedensräume Lindau und des Vereins Friedensregion Bodensee sowie die Linderauer Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons. „Der Atomwaffen-Verbotsvertrag ist ein Meilenstein auf dem Weg zu Global Zero, einer Welt ohne Atomwaffen für eine friedliche und sichere Zukunft“, erklärte die Oberbürgermeisterin

Das Engagement gegen Atomwaffen hat in Lindau Tradition: Die Stadt hat sich bereits 1982 zur atomwaffenfreien Zone erklärt, ist 2007 dem weltweiten Städtebündnis Mayors for Peace beigetreten und hat 2019 den Städteappell der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen unterzeichnet.