Lindau-Zech II feiert tollen Saisonstart

Die zweite Tischtennismannschaft der TSG Lindau-Zech hat in Isny eine starke Leistung gezeigt. Mit 9:2 setzte sich das Team deutlich durch. Lindau-Zech feierte einen guten Start in die Kreisliga B Allgäu.

Vor dem Spiel wusste das Team laut Vereinsbericht nicht, wie stark der Absteiger aus der Kreisliga A einzuschätzen ist. Daher wurden die Doppel so ausgewählt, wie man glaubte, am ehesten mit zwei Punkten aus den Eingangsdoppeln gehen zu können. Es kam etwas anders, denn die Lindauer gewannen alle drei in jeweils drei Sätzen. Diese Siegesserie setzte sich dann in den Einzeln fort. Gegen den Spitzenspieler der Gastgeber zeigte Patrick Katzmann nach langer Wettkampfpause, dass er noch nichts verlernt hat, und gewann mit 3:1. Noch deutlicher fielen die Siege von Gerhard Meister und Bernhard Radlinger aus und so lagen die Zecher nach gerade mal einer Stunde mit 6:0 in Führung.

Ein kurzes Aufbäumen der Allgäuer verspürten Tobias Hotz und Horst Lischinski. Beide unterlagen knapp in fünf Sätzen. Den siebten Punkt für die TSG steuerte nach dem ersten Einzeldurchgang Andreas Rupflin ohne Satzverlust bei. Danach ging es ganz schnell. Das vordere Paarkreuz mit Gerhard Meister und Patrick Katzmann siegte jeweils ohne Satzverlust und stellte den 9:2- Endstand her.

Bei der Zecher Jugend, die am Nachmittag ebenfalls in Isny spielte, lief es nicht so gut. Sie unterlag mit 2:6. Dabei punktete das Doppel Lindas Kazidroga/Laurin Boutreau sowie Johannes Krämer im Einzel. Bei Ben Bohle war es der Nervosität bei seinem ersten Ligaspiel geschuldet, dass es noch nicht optimal lief.