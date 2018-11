Lindau-Zech hat in Leutkirch keine Chance

Die Lindauer Tischtennisspieler sind gegen den Tabellenführer der Landesklasse mit 0:9 gewaltig unter die Räder gekommen. Der Gastgeber und letztjährige Absteiger aus der Landesliga war auf allen Positionen besser besetzt als die Spieler der TSG. Deutlicher konnte der Unterschied zwischen Tabellenspitze und hinterem Tabellenplatz nicht aufgezeigt werden. Dass gegen den haushohen Favoriten wenig zu holen ist, war vor vornherein klar.

Doch hatte niemand mit einem solchen Desaster gerechnet. Positiv in Erscheinung sind, trotz Niederlage, dabei Günther Martin/Björn Patzer im Eingangsdoppel. Sie verloren zwar mit 3:1, doch denkbar knapp mit 14:12, 9;11, 9:11, 10:12. Die zweite nennenswerte Chance hatte ebenfalls Björn Patzer in seinem Einzel. Er unterlag im Entscheidungssatz mit 10:12. Nun heißt es auf Zecher Seite erst mal Wunden lecken und sich auf die nächsten Spiele vorzubereiten. Der Abstiegskampf scheint dieses Jahr mindestens so spannend zu sein, wie der Kampf um den Aufstieg.

Die Lindauer befinden sich derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz der Landesklasse. Entscheidend könnte bereits das kommende Wochenende sein. Hier spielt der Tabellennachbar aus Laubach in der Zecher Schulturnhalle. Ein Sieg könnte die Situation etwas entspannen.

Im Spitzenspiel der Kreisliga B Allgäu landete die TSG Lindau-Zech am Montagabend einen 9:4-Sieg beim stärksten Verfolger SV Deuchelried. Der Grundstein wurde in den Doppeln gelegt, wenn auch äußerst knapp.

Björn Patzer/Bernhard Radlinger sowie Patrick Katzmann/Wolfgang Rupflin benötigten jeweils fünf Sätze für ihre knappen Siege. Tobias Hotz/Horst Lischinski mussten die Gastgeber aufschließen lassen. Dann konnten sich die Lindauer durch klare Siege von Patrick Katzmann, Björn Patzer und Bernhard Radlinger absetzen, ehe sich Tobias Hotz mit 12:14 im Entscheidungssatz geschlagen geben musste. Als dann auch noch Wolfgang Rupflin und Horst Lischinski unterlagen, stand es nach der ersten Einzelrunde nur noch 5:4 aus Sicht der TSG. Alles deutete auf einen langen Abend und eine knappe Partie hin. Doch dann hatten die Zecher im zweiten Durchgang den etwas längeren Atem. Björn Patzer siegte scheinbar leicht in drei Sätzen, während sich Patrick Katzmann sehr schwer tat und mit 3:2 gewann.

Tobias Hotz erhöhte anschließend in vier Sätzen auf 8:4 und Bernhard Radlinger sorgte nach einer 2:0-Führung nochmals für etwas Spannung. Schließlich konnte er sich im Entscheidungssatz nochmals steigern und sicherte den wichtigen 9:4 Sieg in Deuchelried.