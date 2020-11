Lindau wird zum Corona-Hotspot: Soldaten helfen dem Gesundheitsamt

Wer sich krank fühlt, soll seinen Hausarzt anrufen oder über die Nummer 116 117 einen Corona-Test veranlassen. Wer keine Symptome hat und seinen Wohnsitz in Bayern hat, kann zum Testzentrum auf die Bösenreutiner Steig fahren. Der reguläre Testbetrieb dort läuft von Montag bis Freitag jeweils von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr. Wer keinen Erstwohnsitz in Bayern hat, wird dort in der Regel nicht getestet. Pendler aus Vorarlberg können sich am Samstag testen lassen.