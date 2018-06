Lindau will Turnhallen in Ferien für Vereine öffnen

Der Hauptausschuss soll sich in seiner nächsten Sitzung die Regeln für die Nutzung städtischer Turnhallen ändern. Die LI will, dass Vereine zumindest in Teilen der Ferien die Hallen für Trainingsstunden nutzen können. bisher sind die Turnhallen in allen Ferien geschlossen.

Martin Schnell berichtet in seinem Antrag an die Stadtverwaltung von Gesprächen mit mehreren Sportvereinen. Den Anstoß habe der TSV Oberreitnau gegeben. „Warum sind die Turnhallen in der Stadt wie im Landkreis Lindau in sämtlichen Schulferien geschlossen?“, fragt Schnell daraufhin und fügt hinzu: „Am Urlaub der Hausmeister kann es wohl nicht liegen, und für Reinigungs- und Wartungsarbeiten wäre nach unserem Vorschlag noch genügend Zeit!“ Auch finanzielle Gründe lasse er nicht gelten, schreibt Schnell und verweist auf hohe Beträge, die Lindau in nächster Zeit für Schwimmer und Badegäste ausgeben will.

Am Beispiel Oberreitnau rechnet Schnell vor, dass die Turnhalle in jedem Jahr mindestens 14 Wochen lang in Schulferien für die Vereine gesperrt sei. Hinzu kämen Termine von Hauptversammlungen, Konzerte sowie Musik- und Theaterproben verschiedener Vereine, außerdem regelmäßige Blutspendetermine. Damit bleibe den Hallensport-Abteilungen des Vereins höchstens 32 bis 34 Wochen im Jahr für das Training. Die Vereinssportler würden ihren Sport aber gerne regelmäßiger ausüben, also auch in den Ferien.

Schnell schlägt deshalb vor, die Sperrzeiten auf den August sowie jeweils nur eine Woche der Faschings-, Oster- und Pfingstferien zu beschränken. In den Herbstferien sollten die Hallen überhaupt nicht gesperrt sein. Darüber will die Lindau Initiative im nächsten Hauptausschuss am 10. Oktober diskutieren und entscheiden. (lz)