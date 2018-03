Lindau will Straßen instand setzen

Das Geld reicht auch in diesem Jahr nicht, so dass die Garten- und Tiefbaubetriebe nicht alle Instandsetzungsarbeiten in Auftrag geben können, die eigentlich notwendig wären. Darauf weist Fachbereichsleiter Pius Hummler in der Sitzungsvorlage für den GTL-Werkausschuss hin. Deshalb könne er nur die nötigsten Maßnahmen planen. Einen hohen Betrag brauche er erfahrungsgemäß für die Beseitigung der Frostschäden.

Wer glaubt, dass dieser Winter den Lindauer Straßen gut tut, dem erklärt Hummler, dass der Wechsel der Temperaturen über und unter Null Grad viel schlimmer sei als Dauerfrost. Der der Wechsel zwischen Frost- und Tauwetter bricht Straßen auf, so dass nicht nur Beläge Risse bekommen, sondern auch Untergrunde aufweichen. Das vergrößert den Aufwand beim Straßenbau. Damit die Schäden nicht noch größer werden, müssen die GTL sich vorrangig um betroffene Straßen kümmern.

Welche das sind, das sehen die Fachleute der GTL erst im Frühjahr, wenn endgültig kein Frost mehr zu befürchten ist. Heuer wird dann sowieso eine Fachfirma die Lindauer Straßen befahren und filmen. Das gehört zum Straßenzustandskataster, das der GTL einen genauen Überblick über den Zustand aller Straßen in Stadtgebiet verschaffen soll. Hummler verspricht sich davon einen gezielten Einsatz des zur Verfügung stehenden Geldes. Denn so kann er einigermaßen sicher sein, dass er nichts übersieht.

Wenn der umfassende Zustandsbericht vorliegt, kann die GTL besser als bisher sagen, welche Straßen instandzusetzen sind, wo größere Sanierungen anstehen oder wo sogar ein kompletter Ausbau nötig wird. Diese Ausbauten sind unter den Bürgern besonders umstritten, weil die stadt sie an den Kosten beteiligen kann.

Wegen der langen Planungs- und Genehmigungsphasen stehen die ersten Ausbauten in Lindau erst wieder im Jahr 2020 an. Das passt insofern gut, als bis dahin auch die Rechtslage klar sein dürfte. Denn bekanntlich sammeln Bürger auf Initiative der Freien Wähler in ganz Bayern Unterschriften zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Wegen der nahen Landtagswahlen hat auch die CSU bereits angekündigt, sie werde die Beiträge abschaffen.

Unklar ist derzeit aber, wer dann den Anteil trägt, den bisher die Bürger übernommen haben. Weil Lindau bis vor einigen Jahren gar keine Ausbaubeiträge verlangt hatte, hat die Stadt über viele Jahre auch kaum in die Straßen investiert. Auch das ist ein Grund dafür, dass Radfahrer und Autofahrer sich an vielen Orten über Schlaglöcher beklagen.

Diese Straßenbauten stehen als nächstes an

Neben den laufenden Neubauten der Unterführung Langenweg und der Thierschbrücke wird in diesem Herbst auch noch der Neubau der Unterführung Bregenzer Straße beginnen.

Beschlossen ist zudem bereits der Bau einer neuen Brücke in Heimesreutin.

In Planung sind neben der Bahnunterführung Lotzbeckweg auch die Straßenausbauten der Anhegger Straße (zwischen Ludwig-Kick-Straße und Kirchgasse) und Binsenweg, in denen die Bauarbeiten 2020 beginnen sollen.

Instandsetzungsarbeiten sind heuer im Kreisverkehr Europaplatz, Liebträgerweg und in Streitelsfingen geplant. Hinzu kommt die Beseitigung von Frostschäden. Ebenfalls gebaut werden soll im Oberrengersweilerweg und in der Straße zwischen Unterreitnau und Hörbolz sowie beim Radweg nahe der Senftenau.