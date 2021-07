Lindau will bis 2035 klimaneutral sein

Der Klimabeirat der Stadt Lindau hat in seiner jüngsten Sitzung den Rahmen und die Schwerpunkte festgelegt, auf deren Grundlage Lindau bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden soll. Dafür hatten zwei Arbeitsgruppen sogenannte Handlungsfelder erarbeitet. In ihnen sind unter anderem die Energieeinsparung, die erneuerbaren Energien und die Reduktion des Kohlendioxid-Ausstoßes als wichtige Eckpfeiler enthalten. Die erforderlichen Maßnahmen, die sich aus den einzelnen Handlungsfeldern ergeben, sollen dann in das neue Klimaschutzkonzept „Lindau 2035 mit Blick auf 2050“ einfließen.

Wie Oberbürgermeisterin Claudia Alfons zu Beginn der Sitzung nochmals betonte, hat der Klimabeirat nur empfehlenden Charakter, auch wenn durch die einzelnen Mitglieder ebenso wie durch andere, teils ehrenamtliche Akteure wesentliche Vorarbeit und Arbeit, insbesondere durch Ideen und Vorschläge, geleistet werde. Welche Ziele und Maßnahmen letztendlich im Lindauer Klimaschutzkonzept enthalten sein werden, entscheide der Stadtrat.

Auf insgesamt sieben Handlungsfelder hat sich der Klimabeirat zuletzt geeinigt. Konkret sind dies die Bereiche Entwicklungsplanung und Raumordnung, Gebäude und Energieeffizienz bei Neu- und Altbauten, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, Kommunikation & Kooperation, interne Organisation sowie Klimawandelanpassung und Lebensstil. An der Erarbeitung der Aufgaben und Maßnahmen, die sich aus diesen Handlungsfeldern ergeben, sind Fachexperten aus dem Klimabeirat und Vertreter städtischer Gesellschaften (z.B. Stadtwerke, GWG, GTL etc.) beteiligt. Aber auch Lindauer Bürger, Gruppen, Verbände können sich aktiv an diesem Prozess beteiligen, der über die nächsten 14 Jahre angelegt ist.

Es handle sich um einen „dynamischen Prozess“, der immer wieder überprüft und fortgeschrieben werde, betonte die Klimaschutzmanagerin der Stadt, Danielle Eichler, die gleichzeitig auch als Geschäftsführerin des Klimabeirats fungiert. Über den Sachstand dieses Prozesses werde in der Stadtratssitzung am 20. September informiert werden. Und Ende Oktober soll der Maßnahmenkatalog im Stadtrat vorgestellt werden, erläuterte Eichler den Zeitplan.

Wie Klimaschutzmaßnahmen in der Stadt Friedrichshafen bereits umgesetzt werden, berichtete dessen früherer Erster Bürgermeister Stefan Köhler am Ende der Sitzung. Obwohl man in der Zeppelinstadt in den vergangenen zehn Jahren fast 118 Millionen Euro unter anderem in energetische Sanierungen, energieeffiziente Ersatzbauten, Verbesserungen für den Radverkehr, LED-Technik für Straßenbeleuchtung investiert habe, ließen sich „nur langsam substanzielle Fortschritte erzielen“. Für die nächsten zehn Jahre plane die Stadt gemeinsam mit dem Energieversorger „Stadtwerk“ rund hundert Maßnahmen zur Erreichung der Energie- und Klimaschutzziele.

Klimaschutz brauche vor allem Verbindlichkeit, genügend Personal, ein dauerhaftes Klimabudget und nicht zuletzt auch Privatinitiative, so Köhler weiter. Verbindlich bedeute etwa die Einführung eines „Klima- und Nachhaltigkeits-Checks“ für alle Vorhaben (z.B. größere Baumaßnahmen) mit erheblichen Auswirkungen auf die Stadtentwicklung. In Sachen Personal seien drei neue Stellen geplant, und zwar für die Bereiche „Klimaneutrale Stadtverwaltung“, „Nachhaltige Mobilität“ und „Klimaangepasste Stadtentwicklung“. Weitere Maßnahmen seien ein zusätzliches Klimabudget, sprich eine schrittweise Erhöhung von zurzeit einer Million auf über sechs Millionen Euro pro Jahr. Einen großen Beitrag zum Klimaschutz könnten laut Köhler auch private Initiativen leisten, beispielsweise durch Installation von Photovoltaik-Flächen auf Wohn- und Industriegebäuden.