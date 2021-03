Lindau verschiebt erste Kunst-Biennale auf 2022

Auch wenn die Sehnsucht nach Kunst und Kultur groß ist: Lindau verschiebt die erste Lindauer-Kunst-Biennale auf das kommende Jahr. Eigentlich hätte sie von Mai bis September 2021 unter dem Titel „In situ Paradise“ stattfinden sollen. „Wir befinden uns coronabedingt immer noch in einer Ausnahmesituation und müssen unsere Entscheidungen flexibel anpassen“, sagt Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn. „Gerne hätte wir in diesem Sommer begleitend zu unserer großen Chagall Ausstellung eine Biennale mit zeitgenössischer Künstler und Künstlerinnen kuratiert. Die Vorbereitungen sind gut angelaufen.“

Dass das Kulturamt die Notbremse zieht, habe viele verschiedene Gründe: „Der Raum auf der Insel ist begrenzt und wir haben Sorge, dass ein zu starker Besucheransturm die Infrastruktur überfordern würde“, erklärt Warmbrunn. „Wir sind es unseren Gästen, vor allem aber auch den Lindauer:innen schuldig, dass wir im Vorfeld sorgfältig abwägen, was möglich sein wird und was nicht.“

In diesem Jahr werde Lindau ohnehin zu einer besonders gefragten Tourismusdestination. Denn mit der Gartenschau und der Chagall-Ausstellung gebe es zwei herausragende Höhepunkte auf der Insel, heißt es in einer Pressemitteilung. Kuratorin Sophie-Charlotte Bombeck habe darum in den vergangenen Tagen bereits die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler sowie die weiteren Akteure informiert. Alle seien sich einig, dass eine Lindau Biennale im Jahr 2022 nicht nur mehr Planungssicherheit, sondern dass sich für alle Beteiligten dann, jenseits des Ausnahmezustandes, die Chance biete, ein nachhaltiges und langfristiges Kulturformat zu entwickeln. Schließlich wolle man die Kunst-Biennale alle zwei Jahre als ein herausragendes und nachhaltiges Kunstereignis in der Region implementieren.

Einen Vorgeschmack bekämen die Kunstliebhaber allen Einschränkungen zum Trotz schon in diesem Sommer. „Für uns laufen die Planungen nahtlos weiter und wir werden den Sommer 2021 nutzen, um unseren Besuchern einen Ausblick auf das zu geben, worauf wir uns alle freuen können“, sagt Kuratorin Bombeck. Demnach gebe es bereits in diesem Jahr eine Kooperation zwischen der Lindauer Winzerin Teresa Deufel und der Künstlerin Lea Grebe.

Darüber hinaus dürfen sich, so schreibt es das Kulturamt, alle Kunstfreunde auf die große Chagall-Sonderausstellung „Marc Chagall – Paradiesische Gärten“ im Lindauer Kunstmuseum gespannt sein. Wie berichtet werden hier vom 1. Mai bis 31. Oktober rund 70 Originalwerke des Malerpoeten Marc Chagall zu sehen sein.