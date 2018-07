Lindau verpflichtet Selina Ruedi aus Bergatreute

Die SpVgg Lindau präsentiert mit Torfrau Selina Ruedi den dritten Neuzugang für die Mission Klassenerhalt in der Frauenfußball-Landesliga. Nachdem feststand, dass Lindaus Torfrau Anna Bundschuh, die sich in den letzten drei Jahren zu einem tollen Rückhalt der Lindauerinnen entwickelte, in dieser Saison in der Vorrunde aufgrund eines Auslandsaufenthalts nicht zur Verfügung steht, waren die Verantwortlichen der SpVgg Lindau gezwungen, sich nach einer neuen Torfrau umzusehen.

So waren einmal mehr laut Vereinsmitteilung die Kontakte von Frauen- und Mädchenleiter Hans Langenbach im Frauenbereich gefragt. Langenbach, der den Werdegang Selina Ruedis schon seit mehreren Jahren verfolgte, wusste um die Ambitionen der Torfrau, sich in einer höheren Liga zu beweisen. Selina Ruedi, die nicht nur Abteilungsleiterin der Frauenabteilung des SV Bergatreute ist, dieses Amt führt sie auch weiterhin aus, war auch schon als Trainerin im Jugendbereich Bergatreutes tätig.

Nach dem Ruedi in jungen Jahren Leistungsturnerin war, entschied sie sich mit 13 Jahren ihrer großen Leidenschaft, dem Fußballsport, nachzugehen. So schloss sie sich dem SV Attann an. Nach dem SV Alttann zog es sie zum SV Bergatreute, bei dem sie in der Bezirksliga und der Regionenliga zum Einsatz kam. Nach einem Probetraining bei der SpVgg Lindau entschied sie sich, sollte Lindau Meister der Regionenliga werden und somit den Aufstieg in die Landesliga fixieren, zum Wechsel an den Bodensee. Da die SpVgg Lindau Meister wurde, kann sich Lindaus Trainer Achim Schnober in Zukunft auf eine im positiven Sinn „Fussballverückte“ Torfrau freuen, die in der Lage ist, die Lücke, die Anna Bundschuh hinterlässt, schließen zu können, Auch sieht er auf Grund ihres extremen Ehrgeizes noch erhebliches Steigerungspotential bei seiner neuen Torfrau.