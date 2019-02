Lindau trauert um den Künstler Honest Schempp

Der Maler Honest Schempp ist gestorben. Der Kulturpreisträger der Stadt Lindau ist 86 Jahre alt geworden. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung ist am 15. Februar ab 10 Uhr in der Kröll-Kapelle und auf dem Aeschacher Friedhof geplant.

Schempp ist 1932 in Lindau geboren und war mit seinen Ausstellungen in vielen Städten Deutschlands weit überregional erfolgreich. Dabei hatte Hans Schempp, wie er eigentlich heißt, nach dem Abitur zunächst als Hilfsarbeiter bei Dornier gearbeitet. Später studierte er Pädagogik und hat 40 Jahre lang als Lehrer gearbeitet. Den Weg zur Kunst fand er über die großen Meister. Besondere Vorbilder waren Albrecht Dürer und Rembrandt. Als Gründungsmitglied der Künstlergruppe „Lindauer Kreis“ im Jahr 1964 leistete Schempp einen maßgeblichen Beitrag zur Förderung des lokalen Kunstschaffens, bevor er 1976 auch an der Gründung der „Neuen Gruppe Lindau“ beteiligt war.

Begonnen hat Schempp als Zeichner und Druckgrafiker. Sein Anspruch war groß, so richtete er sich in Lindau eine eigene druckgrafische Werkstatt ein. Später begann er zu malen. Dabei ließ er mehr und mehr die Schwarz-Weiß-Kontraste und die Linien der Zeichnungen der Grafik hinter sich und entdeckte die Farben. Vor allem Bildmotive, die er von Reisen in den Süden mitbrachte, zeichnen sich durch satte Farben aus.

Thematisch hat er sich zuerst religiösen Themen zugewandt, später standen Mensch und Landschaften im Mittelpunkt. Mit wachsendem künstlerischen Erfolg kamen immer mehr Ausstellungen, nicht nur in der Region, sondern auch in München, Stuttgart, Berlin und sogar in den USA.

Seine Aktivitäten als Künstler beschränkten sich nicht auf den Bereich der Bildenden Kunst. Auch als Autor bereicherte er die Lindauer Kulturszene mit Lesungen eigener literarisch anspruchsvoller Texte. Bekannt – und für viele Lindauer seiner Generation wie eine Erinnerung an die eigene Kindheit am See und auf der Lindauer Insel – ist sein Text „Indianer-Sommer“.

Wegen der großen Bandbreite seines künstlerischen Schaffens, der Verknüpfung von Kunst und Literatur sowie für das kontinuierliche Engagement für ein lebendiges Kunstgeschehen in Lindau und den fortwährenden persönlichen Austausch mit Kunst- und Kulturschaffenden auch über die Stadt hinaus hat die Stadt Honest Schempp im Jahr 2016 den Kulturpreis verliehen. Bereits dreißig Jahre vorher hatte Schempp den Kunstpreis der Stadt Kempten erhalten, seit 2006 war er Ehrenmitglied der Gesellschaft der Kunstfreunde Lindau.

Humorvoll nahm er die Unbillen des Alters hin

OB Gerhard Ecker betonte bei der Verleihung des Kulturpreises Honest Schempps Vielseitigkeit: „Den Anspruch, immer wieder Neues zu wagen, möchte die Stadt Lindau mit dem Kulturpreis unterstützen.“ Jetzt würdigte Ecker Honest Schempp als „profilierten, seiner Heimatstadt sehr verbundenen Künstler“. Ecker schreibt weiter: „Ich bin froh, dass wir als Stadt ihm mit dem Kulturpreis noch die hochverdiente Würdigung zukommen lassen konnten. Mein Beileid gilt seiner Frau und seinen Kindern. Er wird in seinen Bildern stets in Lindau lebendig sein.“

Schempp selbst nahm die Auszeichnung mit dem Kulturpreis vor gut zwei Jahren körperlich geschwächt, im Rollstuhl, entgegen. Er sprach mit langsamer und leiser Stimme, dabei klang aber sein Humor durch: „Man wird alt. Und wer das ist, der weiß, was das heißt.“ Malen konnte er nicht mehr, eine letzte Ausstellung mit ihm zeigte die Stadt Lindau im Herbst 2017. Am Freitag ist Schempp gestorben, er hinterlässt seine Ehefrau sowie Kinder und Enkel.