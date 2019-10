Lindau Tourismus und Kongress GmbH gründet Agentur

Unter dem Namen „Bodensee Trips & Tours“ tritt die Lindau-Tourismus und Kongress GmbH (LTK) laut eigener Pressemitteilung zukünftig international als Ansprechpartner für Agenturen, Reise- und Kongressveranstalter auf. Ziel der Lindauer Touristiker sei es, Hotelleistungen und Rahmenangebote für die Vierländerregion Bodensee gebündelt zu vermarkten. Im Oktober waren in diesem Zusammenhang bereits elf Reiseveranstalter aus Kuala Lumpur in Lindau zu Gast.

Internationale Märkte und damit verbunden auch Gruppenreisen spielen im Tourismus eine immer größere Rolle und sind ein wichtiger Baustein einer langfristig angelegten Tourismusstrategie, schreibt die GmbH. Im Durchschnitt geben internationale Gäste mehr Geld pro Tag und Nacht aus und bleiben länger in der Region. Außerdem bieten sie auf Grund besonderer kultureller und naturbezogener Reisemotive sowie abweichender Ferienzeiten eine weitere Möglichkeit die Nebensaison zu beleben. Um diese Zielgruppe verstärkt anzusprechen, hat die LTK nun einen neuen Geschäftsbereich für Gruppenreisen und „Mice“ (Meetings, Incentives, Conventions und Exhibition) etabliert.

Unter der Marke „Bodensee Trips & Tours“ werde die LTK künftig unter anderem Unterkünfte, Ausflüge und Touren rund um den Bodensee vermitteln und damit als Incoming-Agentur in der Vierländerregion agieren. „Die Möglichkeit, an einem Tag vier Länder zu bereisen, findet auf den internationalen Märkten große Resonanz“, erklärt LTK-Geschäftsführer Carsten Holz. „Die Region hat aber so viel zu bieten, dass man sich etwas mehr Zeit nehmen sollte. Deshalb werden wir Tourenvorschläge rund um den See anbieten“, so Holz weiter.

Den südostasiatischen Markt im Auge

In diesem Rahmen will die LTK neben Reisegruppen aus Europa und den USA verstärkt Gäste aus Südostasien, allem voran aus Malaysia und Singapur, ansprechen. „Der Fokus liegt dabei auf zahlungskräftigen Reisenden mit Interesse an Kultur, Natur und Kulinarik“, erläutert Lina Flohr, die bei der LTK die Ansprechpartnerin für den neuen Geschäftsbereich ist. „Zudem wollen wir uns auf die Reisemonate April bis Juni und Oktober/November konzentrieren“, ergänzt sie.

Auch der Tagungs- und Kongresstourismus wird von den zukünftigen Angeboten stark profitieren. „Mit den Leistungspaketen von Bodensee Trips & Tours werden wir den „Mice“-Bereich noch professioneller bedienen können. Es ist für uns der nächste logische Schritt, um unsere Position als attraktiver Tagungs- und Kongressstandort weiter auszubauen“, so Holz.

Ende Oktober waren in Kooperation mit Turkish Airlines bereits elf Vertreter von Reiseagenturen aus Kuala Lumpur zu Gast, die sich angetan zeigten von der Bodenseeregion. Für 2020 seien bereits zahlreiche weitere Maßnahmen geplant, wie der Pressemitteilung weiter zu entnehmen ist.

So wird die LTK im Frühjahr unter anderem auf der B2B-Messe IMEX Germany und dem German Travel Markt (GTM) vertreten sein.

Ergänzend sind weitere Vertriebsreisen anvisiert. Über Workshops wollen die Lindauer Touristiker zudem die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern stärken, um mit ihnen gemeinsam attraktive Angebotspakete zu entwickeln.