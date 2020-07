Lindau Tourismus GmbH modernisiert ihren Webauftritt

Die durch die Corona-Krise bedingten Einschränkungen sind größtenteils beendet, Gastronomen und Hoteliers konnten ihre Betriebe bereits wieder öffnen und auch die Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK) hat die Zeit genutzt, um intensiv an Verbesserungen ihrer Angebote zu arbeiten. Allen voran ihres Online-Auftritts, wobei der digitalen Informations- und Buchungsplattform lindau.de heute eine noch größere Bedeutung zukommt als bisher schon. Das teilt das Team der LTK in einer entsprechenden Presseinformation mit.

Mehr als fünf Jahre war die bisherige Seite online. Seitdem hat sich sowohl im Hinblick auf den technischen Fortschritt als auch auf die Nutzerfreundlichkeit einiges getan. Die neue Webseite wurde laut der LTK auf drei Ebenen reduziert und hebt nun die wichtigsten Kernthemen in verschiedenen Kategorien hervor: buchen, entdecken, erleben, informieren. Die Zusatzkategorie „Vernetzen“ bildet demnach außerdem eine digitale Schnittstelle zwischen der Lindau Tourismus und Kongress GmbH und der Inselhalle, Bodensee „Trips & Tours“, dem Park-Campingplatz am See sowie der Landesgartenschau 2021.

Darüber hinaus sei die ziegelrote Markenfarbe der Lindau Tourismus und Kongress GmbH bewusst zurückgenommen worden, um einer emotionalen Bildsprache mehr Raum zu geben. Die Suchoption wurde verbessert, sodass Urlauber schneller und gezielter Informationen rund um Unterkünfte oder Veranstaltungen finden, heißt es weiter vonseiten des LTK-Teams. Die Integration von Animationen und Videos bildet demnach eine ideale Ergänzung zum neuen Auftritt. „Wir haben die Erfahrungen und Rückmeldungen der Vergangenheit genutzt, um das Nutzererlebnis weiter zu verbessern, mehr Interaktivität sowie umfangreichere Austausch- und Darstellungsmöglichkeiten zu bieten“, erläutert LTK-Geschäftsführer Carsten Holz.

„Mit der neuen Webseite möchten wir außerdem das gesamte und sehr vielfältige Angebot in Lindau abbilden. Wir hoffen, dass die lokalen Gastgeber, Gastronomen sowie Einzelhändler und Dienstleister von diesem kostenfreien Angebot Gebrauch machen. Denn wir sind überzeugt: Nur, wenn sich alle beteiligen, wird aus lindau.de ein noch stärkeres lokales Portal, das bereits jetzt schon eines der besuchs- und buchungsstärksten der Region ist.“

Ein wichtiger Baustein, der auf der neuen Seite zum Tragen kommt, ist die weitere Erhöhung der Sicht- und Nutzbarkeit auf mobilen Endgeräten, lautet es in dem Schreiben der LTK. „Unsere Webseite war zwar vorher auch schon responsiv, doch aufgrund der zunehmenden mobilen Zugriffe haben wir dies nochmals stark optimiert“, schildert Kathrin Haas, Marketingleiterin der LTK. Eine weitere Neuerung betrifft das veränderbare Seitenlayout: „Alle Seiten können individuell angepasst und mit großzügigen Bildern, Illustrationen, Fotostrecken oder Videos verknüpft werden“, ergänzt Haas. Der ebenfalls neu geschaffene Pressebereich mit übersichtlicher Darstellung soll das Gesamtkonzept abrunden.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die LTK nach eigenen Angaben etwa 1,2 Millionen Besuche mit 2 854 416 Seitenaufrufen auf ihrer Webseite www.lindau.de. Davon kamen mehr als 60 Prozent über ein mobiles Endgerät (Smartphone oder Tablet-PC), gut 34 Prozent über den Desktop.

Laut Statista informierte sich 2019 etwa 70 Prozent der deutschen Bevölkerung online über Urlaubsreisen. „Die stetig wachsende Zunahme der digitalen Informationsbeschaffung von Urlaubern, aber auch die bis dato eher statische Darstellung unserer Inhalte veranlassten uns dazu, unsere bisherige Webseite zu überdenken“, meint Carsten Holz. „Im Zuge dessen kamen wir schnell zu dem Entschluss, die Homepage komplett zu relaunchen und sie mit einem frischeren Design, neuen Funktionen und einer übersichtlichen Seitenstruktur zu versehen.“