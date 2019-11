Lindau Tourismus gestaltet Social-Media-Adventskalender

In den vergangenen Wochen hat die Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK) ihren ersten Social-Media-Adventskalender befüllt. Und so können Gäste und Einheimische ab 1. Dezember täglich hochwertige Preise mit Lindau-Bezug gewinnen, wie es in einer Pressemitteilung der LTK heißt. Unterstützt wurde die LTK bei diesem Projekt von 24 Lindauer Tourismuspartnern. Insgesamt warten Preise im Wert von rund 2400 Euro auf die Gewinner. Das Team von Lindau Tourismus verlost auf den Social-Media-Kanälenin der Weihnachtszeit mit einem Adventskalender in Kooperation mit lokalen Betrieben von 1. bis 24. Dezember täglich kleine oder große Überraschungen aus Lindau. Von kulinarischen Leckereien über einen Spa-Gutschein bis hin zur exklusiven Hotelübernachtung sei alles dabei, schreibt die LTK weiter. An den Adventssonntagen sowie an Nikolaus und Heiligabend warten besondere Preise auf die Teilnehmer. Wer Lust hat mitzumachen, sollte auf seinem Instagram- und Facebook-Account die Posts von Lindau Tourismus genau verfolgen. Beteiligen darf sich jeder, der über 18 Jahre alt ist – Einheimische ebenso wie Touristen. Die Idee des Social-Media-Adventskalenders sei bei den Lindauer Tourismuspartnern und Einzelhändlern auf große Resonanz gestoßen. Alle 24 Fenster des Adventskalenders waren in kürzester Zeit vergeben. Die LTK möchte sich deshalb bei allen Beteiligten ganz herzlich für die tolle Kooperationsbereitschaft bedanken. Circa 44 600 Facebook- und rund 5 000 Instagram-Abonnenten zählt Lindau Tourismus laut Mitteilung derzeit. Vor allem ihre Instagram-Aktivitäten intensivieren die Lindauer Touristiker aktuell verstärkt.