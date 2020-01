Lindau Tourismus erhält Klimaschutzzertifikat der Stadtwerke

Die Bodenseeregion rund um Lindau fasziniert durch landschaftliche Schönheit und vielerorts unberührte Natur. Diese wertvollen Ressourcen zu erhalten, ist eines der wichtigsten Ziele der Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK), die sich für nachhaltige Lösungen einsetzt, schreibt die LTK in einer Pressemitteilung. Dass sie Ökostrom beziehe, sei deshalb für die LTK eine Selbstverständlichkeit. Ein entsprechendes Zertifikat wurde nun von den Verantwortlichen der Stadtwerke Lindau an LTK-Geschäftsführer Carsten Holz übergeben.

Das Zertifikat bestätigt, dass die Lindau Tourismus und Kongress GmbH in den Jahren 2020 und 2021 mit Strom aus 100 Prozent regenerativen Quellen beliefert wird und so jährlich rund 424 Tonnen CO einspart.

Bereits seit mehreren Jahren nutzt die Lindau Tourismus und Kongress GmbH in der Inselhalle sowie an den Standorten Alfred-Nobel-Platz und Linggstraße umweltfreundlich erzeugten Strom der Stadtwerke. Auch für dieses und kommendes Jahr wird das so bleiben. Entsprechend der zu erwartenden Abnahme können so jährlich etwa 302,1 Gramm radioaktiver Müll und voraussichtlich rund 423,9 Tonnen CO eingespart werden (im Vergleich zum durchschnittlichen deutschen Strommix). Diese CO-Einsparung entspricht in etwa der Menge, die ein Wald von 326 100 Quadratmeter Größe speichern kann. „Das ist ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz und Ressourcenerhalt, den wir sehr gerne leisten“, so Carsten Holz, als er das Zertifikat von Jürgen Strasser von den Stadtwerken Lindau übergeben bekam.