Lindau: Thomas Zipse verlässt frustriert den Stadtrat

„Ich bin nicht mehr bereit, für die ,schweigende Mehrheit’ zu sprechen und mich von den oft gleichen Gegnern fast jeder städtischen Maßnahme verunglimpfen zu lassen“, beklagt Zipse in seiner Rücktrittserklärung eine drohende Pöbelherrschaft. „Die lauten Wenigen übertönen die stillen Zufriedenen“, fügt Zipse im Gespräch mit der Lindauer Zeitung hinzu. Leider hielten Befürworter viele Themen für erledigt und blieben völlig passiv. So komme es, dass er verunglimpft werde, ohne dass andere – auch Stadträte widersprechen. „Ehrenämter wie das Stadtratsmandat müssen nicht in jedem Einzelfall oder gar täglich Vergnügen machen. Sie sollten über entsprechend lange Zeiträume dem Ehrenamtler aber insoweit gut tun, dass er sich mit dem Ehrenamt wohler fühlt, als ohne – das ist bei mir seit geraumer Zeit nicht mehr der Fall.“

„Verantwortlich sind nicht die, die mich angreifen, sondern die, die mich alleine lassen, wenn ich für die Stadt und die Bürger arbeite“, schreibt Zipse. Er beklagt, dass die „schweigende Mehrheit“ dauerhaft und ohne jede Regung auf der Tribüne sitze, Popcorn mit Cola zu sich nehme und Ehrenamtler für ihre Interessen zappeln lasse. Hinzu komme, dass Bürger, die ihn direkt angesprochen hätten, ausnahmslos eigene Interessen verfolgten. „Zu viele Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat lassen sich dafür instrumentalisieren.“ Dabei gehe es um das Gemeinwohl, das eben nicht das gleiche sei wie die Summe der Eigeninteressen. „Für diese ,schweigende Mehrheit’ opfere ich nicht mehr meine Zeit und meine Zufriedenheit.“

Immer neue Diskussionen und Bürgerentscheide verteuern alles

Zipse räumt ein, „dass ich zuweilen selbst recht ruppig zur Sache gegangen bin, zu wenig Geduld zeigte“ und fügt hinzu: „Wen ich dabei verletzt habe, ohne es zu wollen, den bitte ich um Entschuldigung.“ Er sei ungeschickt gewesen, „aber immer mutig, offen und aufrichtig“.

Stolz ist Zipse, dass seine drei Jahre im Lindauer Stadtrat zu den „entscheidungsstärksten und damit wichtigsten Jahren seit sehr langer Zeit“ waren. In der Zeit seien „gute Entscheidungen für die Zukunft der Bürger Lindaus und der Stadt“ getroffen worden. Zipse lobt die Entwicklung der Verwaltung hinsichtlich „Schlagzahl, Professionalität und Kundennähe“.

Frustriert habe ihn „die ineffiziente Arbeit in Rat, Ausschüssen und kommunalen Aufsichtsräten“, weil kaum jemand eine Niederlage in demokratischer Abstimmung hinnehme: „Wenn fast jedes wichtige Thema mehrfach und immer neu diskutiert und entschieden wird, bevor es ganz am Ende zu oft durch einen Bürgerentscheid geht, dann verteuert und verzögert, blockiert das notwendige Entwicklungen.“

Für Zipse wird Andreas Reich in den Stadtrat einrücken. Der Wechsel ist schon in der Sitzung am 24. Mai geplant. Reich ist 47 Jahre alt, verheiratet und Vater. Der Kältetechniker arbeitet bei MTU. Seit gut einem Jahr ist Reich Vorsitzender der Freien Wähler Lindau. Die Stadtverwaltung hat ihn am Montag über den Wechsel informiert. Nachdem Zipse sich im Herbst von den Freien Wählern getrennt hatte, ist reich nun froh, dass er und Werner Schönberger wieder eine echte FW-Gruppe im Stadtrat bilden. Wegen der beruflichen Vorbildung interessiert sich Reich vor allem für die Großprojekte.

OB Gerhard Ecker bedauert Zipses Rücktritt. Er lobt den scheidenden Stadtrat als „sachkundigen und verlässlichen Berater“. Ecker teilt Zipse Einschätzung über die schwierigen Rahmenbedingungen für die aktuelle Arbeit in der Kommunalpolitik: „Die Naivität im Umgang mit manchen wichtigen Themen, in denen wir wirtschaftlich denken und handeln sollen, durch Geschwätzigkeit aber daran gehindert werden, wird zusehends zur Belastung.“ Hier nennt der Oberbürgermeister zuletzt das Thema Bodo. „Ich würde mir auch wünschen, dass die Befürworter von Projekten, seien es Stadträte oder Bürger, sich stärker zu Wort melden. Sie sollten nicht so einfach den notorischen Neinsagern die Öffentlichkeit überlassen.“