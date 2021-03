Lindau sucht Jugendliche für Social-Media-Crew 2021

Mit der Kampagne „Klima Verrückt Stadt“ machen die Städte um den Bodensee, darunter auch Lindau, diesen Sommer auf die Folgen des Klimawandels in unseren Städten aufmerksam. Eine Social-Media-Crew begleitet die Aktionen multimedial.

Jugendliche ab 13 Jahren können sich einer Pressemitteilung der Lindauer Stadtverwaltung zufolge bis Donnerstag, 1. April, als Social Media-Redakteurebewerben. Sie nehmen an einem Online-Workshop am 23. April teil, knüpfen Kontakte mit Jugendlichen aus den anderen Städten, lernen Entscheiderinnen und Entscheider aus ihrer Stadt kennen und erstellen kleine Berichte, Hintergrundinfos und Posts auf Instagram und Youtube. Für den etwa einmonatigen Einsatz mit rund vier Stunden Aufwand pro Woche bekommen die Jugendlichen ein offizielles Social-Media-Zertifikat ihrer Stadt.

Das Städtebündnis in der Bodenseeregion zeige seit Jahren: „Gut leben geht auch mit weniger Energie und CO2-Ausstoß“, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Seit 2013 gebe es hierzu bereits vielfältige Aktionen. „2021 lenken wir den Fokus auf den Klimawandel in unseren Städten“, berichtet Danielle Eichler, Klimaschutzbeauftragte aus Lindau und ergänzt: „Ich kann nur so viel verraten: Diesen Sommer bekommen wir Überraschungsbesuch von weit her. Unsere Besucher sind für zwei Wochen in der Innenstadt präsent und wollen wissen, wie sich der Klimawandel auf unser städtisches Leben auswirkt, was wir dagegen tun und wie wir Folgen abfedern können“.

Interessierte Jugendliche aus Lindau können sich ab sofort für einen der sechs Plätze bewerben. Dazu reicht eine 30-sekündige Smartphone-Videobotschaft oder eine Mail an info@klimaverrueckt.org. Hier ein paar Beispiele für die Bewerbung: Ich bin klimaverrückt weil … / Ich möchte Social-Media-Redakteurin oder -Redakteur werden, weil… .