Lindau setzt bei „Earth Hour“ ein Zeichen für mehr Klimaschutz

Weltweit stimmen Menschen, Städte und Unternehmen während der „Earth Hour“ des WWF für mehr Klimaschutz. Bekannte Bauwerke stehen in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor oder Big Ben in London. Auch Lindau ist wieder dabei und schaltet am Samstag, 26. März, um 20.30 Uhr eine Stunde lang die Beleuchtung von Löwe und Leuchtturm aus, um so ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen, wie mitgeteilt wird.

Millionen von Menschen machen am gleichen Tag um 20.30 Uhr Ortszeit das Licht aus. „Es freut mich sehr, wenn viele Lindauerinnen und Lindauer dieses Jahr mitmachen“, sagt Oberbürgermeisterin Claudia Alfons. „Doch wird auch das von dem furchtbaren Krieg überschattet, der derzeit mitten in Europa tobt. Unsere Gedanken sind bei den Opfern des Krieges in der Ukraine. Mit der Earth Hour wollen wir daher dieses Jahr auch ein gemeinsames Zeichen für Frieden senden“, so Alfons.

Um diese Botschaft zu verdeutlichen, wurden die Grafiken ergänzt, nämlich um die Friedenstaube vor der Erdkugel. „Mit Blick auf Krieg, Klimakrise und unsere Abhängigkeit von fossilen Energien ist das Signal, das von der Earth Hour ausgeht, wichtiger denn je“, sagt auch Lindaus Klimaschutzmanagerin Danielle Eichler.

„Wenn es nicht gelingt, die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, drohen katastrophale Konsequenzen für Mensch und Natur. Jede sechste Art könnte aussterben. Wetterextreme werden häufiger, Waldbrände, Dürren und Überflutungen heftiger. Jedes Zehntel Grad zählt. Alle können am Lichtschalter ein Zeichen setzen, dass die Erderhitzung auch in Zeiten des Ukraine-Kriegs und der Pandemie nicht vergessen ist“, sagt Klimaschutzmanagerin Eichler.