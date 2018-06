Lindau: Rummelplatz-Ersatz sorgt für Wirbel

Die Verwaltung soll prüfen, ob es möglich ist, den jährlichen Rummel auf die Plätze im Inselkern zu verlegen, wenn der jetzige Standort an der Inselhalle wegfällt. Außerdem gibt es Überlegungen, die Verantwortung für Jahrmarkt und Rummel an das Kulturamt zu übertragen. Anlass ist ein Antrag der Jungen Alternative (JA), der die schon einmal verworfene Idee, den Rummel in die Altstadt zu verlegen, wieder aufnimmt.

„Platz wäre genug“, sagte Ordnungsamtleiterin Tanja Bohnert. Sie brachte eine Stellungnahme des Landratsamtes mit, die es als rechtlich bedenklich einstuft, die Fahrgeschäfte auf der Insel unterzubringen. Grund ist der Lärmschutz. Zudem gebe es Bedenken, wie Bahnhof und Altstadt verkehrstechnisch angebunden werden können, und auf welchen Routen der Stadtbus noch fahren könnte. Die Verwaltung prüfe derzeit einen zeitweisen Umzug an den Karl-Bever-Platz, denn bereits 2015 kann der Rummel nicht mehr auf dem Inselhallenparkplatz stattfinden, weil dort die Inselhalle umgebaut wird und an Stelle des Rummelplatzes ein Parkhaus entsteht.

In ihrer schriftlichen Stellungnahme erwähnt Bohnert zudem, dass Anwohner und Hoteliers bereits angekündigt hätten, das Konzept nicht zu akzeptieren. Einge hätten angekündigt, mit allen rechtlichen Mitteln gegen ein solches Konzept vorzugehen. In der anschließenden Debatte bestätigte SPD-Stadtrat Uli Gebhardt diese Beobachtung: „Ich habe auch viele negative Reaktionen auf dieses Konzept gehört.“ Er rege an, einen dauerhaften Standort in Nähe des Karl-Bever-Platzes auf der Schindlerwiese zu prüfen. „Außerdem kriegen wir den Verkehr weg von der Insel“, fügte er an.

An der Schindlerwiese gibt es zwar auch Anwohner, doch handelt es sich dabei um die Bewohner der Götzger-Villa, mit denen vielleicht eine Übereinkunft für die wenigen Tage im Jahr getroffen werden könne. Diese Idee unterstützte auch Max Strauß (Bunte Liste): „Ich werde nicht für den Antrag der Jungen Union stimmen. Wir schaffen uns nur neue Probleme, beispielsweise die Frage, wo der Wochenmarkt hin soll, wenn auf dem Stiftsplatz Fahrgeschäfte stehen.“ Strauß blieb durchgängig dabei, die Junge Alternative als Junge Union zu bezeichnen.

In der Mehrzahl fand die Idee der JA aber Unterstützung. Thomas Zipse (Freie Wähler) argumentierte beispielsweise, wenn er mit Gastronomen und Händlern auf der Insel rede, dann sagten diese, dass die Jahrmarktbesucher nicht unbedingt viel Geld in Lindau lassen.

Zipse empfahl, die Suche nach einem neuen Standort als Chance zu sehen und neue Konzepte zu entwickeln,, Er denke an etwas wie die „alte Wiesn“ auf dem Oktoberfest. Die Nostalgiewiesn zieht jährlich Zehntausende Besucher an.

Roland Freiberg (CSU) reagierte auf die Bedenken mit den Worten: „Andere Städte bringen das auch hin.“ Und Mathias Hotz konnte als Antragsteller noch mit dem Argument punkten, dass mittlerweile auch die Schausteller von dem Konzept überzeugt seien. Ein entsprechende schriftliche Stellungnahme hatte er im Gepäck.

Matthias Kaiser (BL) wies noch einmal darauf hin, dass es das Problem nur gebe, weil die Stadt am Bau des Parkhauses festhalte. Die Idee, das Kulturamt mit der Organisation von Rummelplatz und Jahrmarkt zu befassen, nannte er „Aktionismus“.

Seitens des Kulturamts scheint die JA aber offene Türen einzurennen. „Naheliegend“, nannte Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn den Gedanken, die Verantwortung für den Jahrmarkt und den Rummel an den städtischen Event-Manager Arnold Weiner zu übertragen, Dieser sei bereits für die Hafenweihnacht verantwortlich. Das richtige Konzept für Rummel und Jahrmarkt könnte auch die Marke Lindau weiter stärken.

Weiner schloss sich an: „Wir könnten durchaus Flair auf die Insel bringen. So wäre ein Riesenrad am Hafen denkbar. „Auch bei den Marktbeschickern ließe sich einiges optimieren und sagte: „Es versteht niemand so recht, warum da jemand an einem Stand Glühbirnen verkaufen muss, die ansonsten in den Läden verboten sind.“

Die Verwaltung soll den Antrag weiter prüfen und dann berichten.