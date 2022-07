Lindau-Podcast: Über einen Eklat bei den Nobels und einen Job, der anders ist, als viele denken

Die Nobelpreisträgertagung gehört zu den Höhepunkten des Lindauer Tagungsjahres. Doch in diesem Jahr kam es zum Konflikt zwischen einem israelischen Nobelpreisträger und einem palästinensischem Wissenschaftler. Was steckt dahinter?

Darüber reden Julia Baumann und Yvonne Roither in dieser Podcastfolge. Außerdem geht es um eine Ausbildung, die man bayernweit nur in Lindau machen kann: Fachangestellte für Bäderbetriebe. Ein Job, in dem ein großer Mangel ist, bei dem die Abbruchquote hoch ist – und der so ganz anders ist, als die meisten sich das vorstellen.