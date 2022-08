Lindau Park Open Air über den Dächern der Stadt

Mitten im Hochsommer verwandelt sich das Parkdeck des Lindauparks erstmalig in eine Festival-Location. Am Samstag, 20. August, findet von 11 bis 20 Uhr das Live-Event bei freiem Eintritt statt. Laut Mitteilung sind Künstler wie Django 3000, Miwata, Oimara, BRKN, Marc Spieler, DJ`s Chen und Artek mit dabei.

Darüber hinaus stehen neben gastronomischen Angeboten auch Aktionen wie Live-Painting mit Künstler Andreas Sisic, ein Do it yourself Batik-Workshop oder Blumenarmbänder fertigen auf dem Programm. Das Kunstwerk von Andreas Sisic wird an diesem Tag um 17 Uhr versteigert. Beim Glücksrad gebe es als Hauptpreise eine Übernachtung mit bis zu vier Personen und zwei Tagen Eintritt in den Europa-Park, eine Fahrt mit dem GITZ-Heißluftballon für zwei Personen sowie vier Freikarten für den Club Vaudeville zu gewinnen. Die Gewinner der Hauptpreise werden live um 19 Uhr gezogen.

Darüber hinaus bietet Marc Spieler eine Saxophone-Live-Performance an. Außerdem werden Spenden für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gesammelt. Von 11.30 bis 13 Uhr spielt Oimara mit Band, von 13.45 bis 14 Uhr BRNK. Miwata steht von 15.15 bis 16.45 Uhr auf der Bühne gefolgt von Django 300 von 17.30 bis 19 Uhr. Davor, dazwischen und danach gibt es Live-Sets von DJ Chen, DJ Artek und Marc Spieler.

Das Parken ist an diesem Tag in der Lindaupark Tiefgarage, dem Parkplatz P1 Blauwiese und Parkplatz P2 möglich. Der Lindaupark ist auch gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und es stehen ausreichend Fahrradstellplätze zur Verfügung. Der Eingang zum Open-Air ist die Parkdeck-Auffahrt.