Lindau-OB Claudia Alfons stellt sich den Fragen: Bürgerversammlung ist im Internet abrufbar

Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Regelungen machen es der Stadt Lindau dieses Jahr nicht möglich, die Bürgerversammlung als Präsenzveranstaltung stattfinden zu lassen. Stattdessen wird die Stadt eine digitale Variante anbieten.

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons bedauert dies: „Anfang Oktober hatte ich den Lindauerinnen und Lindauern versprochen, sie in der Bürgerversammlung Ende November persönlich zu den großen Themen und Aufgaben unserer Stadt zu informieren. Leider lassen die aktuellen Umstände eine derartige Versammlung mit vielen Menschen nicht zu. Um die wichtigsten Informationen und Einblicke trotzdem zu vermitteln, werden wir nun improvisieren.“

Die Bürger sollen dennoch informiert werden und auch Antwort auf mögliche Fragen bekommen. „Wir werden deshalb am 30. November 2020 eine virtuelle Ersatzveranstaltung anbieten, die live im Internet verfolgt werden kann“, sagt Hauptamtsleiter Thomas Nuber. Zudem hat sich die Stadt Lindau dazu entschlossen, die Präsentation der Bürgerversammlung auf der städtischen Homepage zum Abruf bereit zu stellen.

Selbstverständlich soll es den Bürgern auch dieses Jahr ermöglicht werden, sich mit Fragen, Anliegen und Anträgen an die Stadt Lindau zu wenden, heißt es in der Mitteilung. Diese können bis spätestens Mittwoch, 25. November, per E-Mail an: hauptamt@lindau.de oder per Post an Stadtverwaltung Lindau, Hauptamt, Bregenzer Straße 6 gesendet werden. „Da wir auch in dieser Veranstaltung darauf achten müssen, dass möglichst wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam vor Ort anwesend sind, benötigen wir die Fragen in diesem Jahr vorab“, begründet die Oberbürgermeisterin dies. „Aber selbstverständlich beantworten wir auch Fragen gerne hinterher noch schriftlich.“