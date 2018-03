Lindau: Mutter steht nach Kindstötung vor Gericht

Eineinhalb Jahre nach dem Tod eines neunjährigen Mädchens in Lindau muss die Mutter vor Gericht. Die 49-Jährige soll ihr Kind erstickt haben und muss sich am Dienstag vor dem Landgericht in Kempten wegen Totschlags verantworten.

Nach den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft soll die Frau die Tochter umgebracht haben, um sich dann selbst zu töten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte bei der Tat wegen einer schweren Depression in ihrer Steuerungsfähigkeit erheblich gemindert war.

Die Mutter soll im September 2016 zunächst ihrer Tochter dämpfend wirkende Medikamente gegeben und die schlafende Neunjährige dann nachts mit einem Kissen erstickt haben. Danach soll die Frau einen Arzneicocktail selbst geschluckt haben. Hintergrund der versuchten Selbsttötung sei der Suizid des Lebensgefährten der Frau zwei Monate zuvor gewesen, heißt es in der Anklage. Die Mutter habe den Tod ihres Freundes nicht verwinden können und sei psychisch auch nicht in der Lage gewesen, ihre Tochter für ihren geplanten Selbstmord bei Verwandten unterzubringen.

Das Familiendrama wurde erst nach etwa einem Tag entdeckt. Polizisten waren zu dem Wohnhaus gefahren, nachdem die Grundschule die Beamten informiert hatte, dass das Mädchen am Vortag nicht zum Unterricht gekommen war. Auch der Arbeitgeber der Mutter meldete die Frau als vermisst. Die Frau überlebte den Suizidversuch und muss sich nun vor Gericht verantworten.