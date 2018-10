Lindau muss die Chance nutzen

Endlich kommt Bewegung in den endlosen Streit um Parkplätze in Lindau: Die Bunten machen als strikte Gegner zusätzlicher Parkplätze am Karl-Bever-Platz den anderen Fraktionen ein Gesprächsangebot. Denn erneut stehen sich bei einem Thema die Blöcke schier unversöhnlich gegenüber. Es dient aber nicht dem Fortschritt in der Stadt und dem Klima der Menschen und Parteien, wenn bei jedem wichtigen Thema erst alle bis fast aufs Blut streiten, damit am Ende bei einem Bürgerentscheid eine hauchdünne Mehrheit entscheidet.

Zudem beweisen die jüngsten Wahlergebnisse in Lindau, aber auch in Bundesländern und im Bund, dass die meisten Menschen diese Art von Politik satt haben. Das nützt nur Extremisten und Rechthabern. Deshalb sollten die anderen Gruppen das Gesprächsangebot ernstnehmen und einen Weg suchen, um eine solche Konfrontation zu vermeiden. Wenn das gelänge, würden sich alle Beteiligten große Verdienste um Lindau erwerben. Denn das könnte ein Modell auch für andere Streitthemen sein, die in den kommenden Jahren anstehen. Diese Chance müssen all die nutzen, die das Wohl der ganzen Stadt im Blick haben und nicht nur Interessen eigener Klientel.