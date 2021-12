Lindau Mentoring Hub: Start der neuen Online-Plattform

Die Lindauer Nobelpreisträgertagungen haben den Lindau Mentoring Hub in Betrieb in Betrieb genommen: Eine neue Online-Plattform, die Mentoren und Mentees in einem digitalen Netzwerk zusammenbringt. Ziel ist es, Lindau Alumni und Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler noch besser zu unterstützen, indem ihnen der Zugang zu Betreuung und Beratung durch Mentoren ermöglicht wird. Die Plattform steht auch Nobelpreisträgern offen, die sich für die kommende Generation an Wissenschaftler engagieren möchten.

Der Lindau Mentoring Hub deckt vielfältige Bedürfnisse ab: die kurzfristige Beratung und das längerfristige Mentoring zur Karriereentwicklung, Mentoring-Themen wie der Übergang zwischen Wissenschaft und Wirtschaft oder Diversität in der Wissenschaft. Dabei können die Nutzer in gleich zwei Rollen schlüpfen: Lindau Alumni können sich auf der neuen Plattform anmelden, um entweder als Mentee Rat zu suchen oder um als Mentor zu beraten – oder um beides zu tun.

Der Hub ist eine der weltweit ersten Open-Access Mentorin Plattformen im Netz. Denn im Einklang mit den Lindau Guidelines für eine globale, nachhaltige und kooperative offene Wissenschaft wird der Code von Lindau Mentoring Hub als Open Source veröffentlicht werden. Bei Lindau Mentoring Hub handelt es sich somit zwar um ein exklusives Angebot für die Community der Tagungen, die Open-Source-Technologie an sich kann in Zukunft aber auch zur Förderung von Talenten anderer Organisationen weltweit beitragen.

Der Lindau Mentoring Hub wird von den Lindauer Nobelpreisträgertagungen und den Mitgliedern der Sciathon-Gruppe betreut, die das Konzept während des ersten Lindau Online Sciathon 2020 entwickelt haben: Greta Babakhanova, Frady Gouany, Ella Kasanga, Caroline Kijogi, Krishna Maremanda, Michael Bogdan Mărgineanu, Iris Odstrcil, Kwadwo Asare Owusu, Aderonke Sakpere und Raisa Sherif.

Durch ihre unterschiedlichen Herkunftsländer und Tätigkeitsstandorte repräsentieren sie zusammen 14 Nationen. Die Gruppe wurde von Michael Bogdan Mărgineanu geleitet. Er stellte das Projekt auf der Grundlage einer Initiative vor, die er in seinem Heimatland Rumänien gestartet hatte, um Mentoren für Schüler*innen und Studierende mit Interesse an biomedizinischer Forschung zu finden. Alle Lindau Alumni sind aufgerufen, sich bei Lindau Mentoring Hub zu registrieren und als Mentor oder Mentee aktiv zu werden, jeweils abhängig von ihrer aktuellen Position oder Ausbildungsstufe.