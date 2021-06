Lindau lockt mit „purem Leben“ und verkaufsoffenem Sonntag

Das erste Juliwochenende bietet endlich wieder ein (fast) normales Leben: Gartenschau, Kunsthandwerkermarkt, Marc Chagall und einen verkaufsoffenen Sonntag. Am 3. und 4. Juli findet auf dem Therese-von-Bayern-Platz der Kunsthandwerkermarkt statt, der an Pfingsten verschoben werden musste. Jeweils von 11 bis 19 Uhr zeigen und verkaufen Kunsthandwerker dort ihre kreativen Arbeiten. Die Lindauer Einzelhändler öffnen anlässlich der Gartenschau Lindau und des Kunsthandwerkermarktes am Sonntag, 4. Juli von 12 bis 17 Uhr ihre Geschäfte und bieten individuell Sonntagsaktionen an.

Dazwischen können die Besucher die Blumenpracht in der Stadt bewundern – die Stadtgärtnerei hat die ganze Insel zur Gartenschau gestaltet. Außerdem ist an beiden Tagen die Sommerausstellung „Marc Chagall – Paradiesische Gärten" im Kunstmuseum am Inselbahnhof von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der verkaufsoffene Sonntag dürfe, so die Stadt und das Kulturamt Lindau, ein wenig als Trost für die beliebte Kultur- und Einkaufsnacht gesehen werden, die Corona bedingt aber abgesagt werden muss.