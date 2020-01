Lindau lebt: Jugendliche nutzen ihre Chance beim Jugendforum

Mit den folgenden 15 Themen beschäftigen sich die Jugendlichen: Anlaufstelle für Jugendliche, Orte zum Treffen, Ehrenamt stärken, Mehr Bäume in Wäldern, Bezahlbare Freizeitangebote, Schülercafé, Günstiger ÖPNV, U16 Party, Antifaschistisches Jugendzentrum in Aeschach, Angelladen, Freibad, Open Air und Musikfestival, Zweiter Container fürs Fresh, Projekt Gartenschau Skate und Beach sowie mehr Angebote in der Mittelschule Reutin. In den sozialen Medien können sich Interessierte unter #lindaulebt über die laufende Projektarbeit informieren.