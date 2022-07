Lindau lädt zur langen Kultur- und Einkaufsnacht ein

Zur stimmungsvollen und leuchtenden Lindauer Kultur- und Einkaufsnacht laden das Kulturamt Lindau, die Einzelhändler der Insel, die Lindauer Spielbank und Lindaus erste Biennale „In situ Paradise“ ein. Am Freitag, 5. August, heißt es also wieder: Kultur mit allen Sinnen erleben und entspannt Einkaufen, schreibt das Kulturamt in einer Vorschau.

Gefeiert wird Lindaus Kulturhighlight des Jahres, die Sommerausstellung im Kunstmuseum Lindau: „Mythos Natur – von Monet bis Warhol “, die mit bezaubernden Blumenbildern, farbenfrohen Landschaften und malerischen Gärten einen künstlerischen Bogen vom Impressionismus bis zur Moderne spannt. Das Kunstmuseum bleibt dafür bis 23 Uhr geöffnet. Begleitend zur Ausstellung gibt es eine Audioguide-Tour mit vertiefenden Informationen, in deutscher und englischer Sprache. Zudem wird das Kunstmuseum illuminiert: „Mythos Natur“ – interpretiert durch den Lichtkünstler Gregor Eisenmann, wird die Fassade des historischen Gebäudes selbst in ein Kunstwerk verwandeln. Bereits bei der Vernissage im April hatte die Show für Begeisterung gesorgt. Viele weitere Plätze der Insel werden in Spielarten des Lichts getaucht und bilden die perfekte Kulisse.

Das Zentrum der Lindauer Kultur- und Einkaufsnacht befindet sich in der historischen Kulisse des Alten Rathauses am Bismarckplatz. Dort spielt ab 19 Uhr die Band Acoustic Affair und es ist für Essen und Trinken gesorgt. Und als i-Tüpfelchen schaffen die Insel-Einzelhändler und die Gastronomen mit bunten Leuchtskulpturen in der Fußgängerzone und in den Gassen magische Momente, schreibt das Kulturamt weiter. In ihren Geschäften laden sie bis circa 23 Uhr zum Entdecken ohne Zeitdruck ein, bereiten individuelle Events und Aktionen vor, präsentieren Sommermode und schöne Dinge. Inspiriert durch „Mythos Natur – von Monet bis Warhol“ zeigen die Inselgalerien ihren persönlichen Kunstgenuss. In Cafés und Restaurants lässt sich zudem ein kulinarischer Boxenstopp einlegen.

Auch Lindaus erste Biennale lockt: Die Biennale ist ein Kulturfestival für zeitgenössische Kunst und Lindaus zweites Sommerhighlight. Unter dem Motto „In situ Paradise“ werden die „Paradiesgärten“ der Kunstschaffenden, ihre Skulpturen und Installationen, Performances, Happenings an diversen Locations auf der Lindauer Insel und darüber hinaus zu sehen sein. Sie zeigen, wie sich mehr als 20 junge, zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler mit irdischen Vorstellungen vom „Paradies“ auseinandersetzen.

Das Jugendsinfonieorchester Aargau macht auf seiner Sommer-Tournee Station in Lindau und präsentiert sein Programm „Karma – Jede Musik trägt in sich die Verheißung der Zukunft.“ Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Kirche St. Stephan am Marktplatz. Die Lindauer Spielbank, am Tor zur Insel, ist Teil der Kultur- und Einkaufsnacht und lädt – bei freiem Eintritt aber ausschließlich bei trockener Witterung – zu einem Open-Air-Konzert auf die Wiese vor der Spielbank ein: Sänger Karl Frierson verspricht eine heiße Soulparty.