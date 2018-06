Lindau ist erst im Frühjahr dran

Die Bahn AG berichtet von Fortschritten beim Genehmigungsverfahren für den Ausbau der Strecke Lindau-München. In einigen Bereichen ist das Planfeststellungsverfahren für die Elektrifizierung bereits wesentlich weiter als in Lindau. Dort kommen die Pläne wohl erst im kommenden Jahr zur Auslegung. Dabei verspricht die Bahn AG ein bürgerfreundliches Verfahren.

Bei acht der insgesamt 21 Abschnitten auf der 157 Kilometer langen Strecke können Bürger die Pläne bereits einsehen – oder die Auslegungsfrist ist sogar schon abgeschlossen. Bei den Knotenpunkten wie Lindau dauert dies aber immer etwas länger, erklärt ein Bahnsprecher auf Anfrage der LZ. Dabei legt er Wert auf die Feststellung, dass nicht die Bahn AG, sondern die Regierung von Schwaben den Termin festlegt.

Die Planer der Bahn AG hätten schon alle Pläne zur Planfeststellung beim Eisenbahnbundesamt eingereicht. Die Behörde prüft die Unterlagen und gibt diese dann an die Regierung von Schwaben weiter, die das Verfahren steuert. Die Vorprüfungen durch die Behörden sind naturgemäß bei einfachen Strecken übers Land schneller als in städtischen Gebieten, wo es viel mehr Betroffene und viele weitere Aspekte zu beachten gibt.

Um Betroffenen das Verfahren einfach zu machen, sorgt die Bahn AG dafür, dass die Pläne nicht nur wie üblich im Rathaus einsehbar sind. Alle zur Genehmigung notwendigen Pläne stelle die DB AG gleichzeitig zur öffentlichen Auslegung auch im Internet bereit.

In sechs Abschnitten ist die Auslegung bereits beendet, danach sieht sich Projektleiter Matthias Neumaier bestätigt: „Die Anhörungsbehörde verzeichnet aus den öffentlichen Auslegungen in Mindelheim, Buchloe, Hergatz und Röthenbach nur eine geringe Zahl von schriftlichen Rückmeldungen.“ Meist gehe es dabei um den Schallschutz. Das sei auch zu Beginn dieser Woche beim ersten Erörterungstermin in Rammingen so gewesen.

Neumaier hält deshalb daran fest, dass mit dem Winterfahrplan im Dezember 2020 die Strecke in Betrieb gehen soll. Unter anderem ist die finanzielle Beteiligung der Schweiz an dieses Datum geknüpft. Anlieger und Bahnreisenden können sich also auf Bauarbeiten in den ab 2018 einstellen. Dabei werden laut Mitteilung der Bahn AG Sperrungen unvermeidlich sein, so dass zeitweise nur Busse fahren werden. Neumaier: „Das ist bei einer eingleisigen Strecke leider nicht immer zu vermeiden.“

Informationen und Pläne zur Elektrifizierung der Bahnstrecke Lindau-München gibt es Internet unter der Adresse www.abs48.com