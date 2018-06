Lindau ist die Fahrradstadt in Bayern

Nirgends in Bayern fahren die Bürger so häufig mit dem Fahrrad wie in Lindau. Das ist ein Ergebnis der Verkehrsuntersuchungen der vergangenen Monate. Fest steht auch: Die Lindauer fahren viel seltener mit dem Stadtbus als bisher gedacht.

Das Fachbüro, das das Mobilitätskonzept erstellen soll, hat nicht nur Autos, Radfahrer und Fußgänger an verschiedenen Stellen gezählt, sondern auch in einer repräsentativen Befragung das Verkehrsverhalten der Lindauer erfasst. Das Ergebnis hat Kai Kattau, Projektleiter für das Mobilitätskonzept, im Werkausschuss der Garten- und Tiefbauabetriebe (GTL) am Donnerstagabend bekannt gegeben. Demnach verteilt sich der sogenannte Modal Split, also die Wahl der Verkehrsmittel, der Lindauer so: 49 Prozent Autos, 27 Prozent Fahrrad, 18 Prozent zu Fuß und 6 Prozent Bus und Bahn.

Workshop zum Mobilitätskonzept

Überraschend war das Ergebnis beim Fahrrad. „Das ist der höchste wert in Bayern“, vergleicht Kattau mit Untersuchungen anderer Städte. Sogar Studentenstädte wie Erlangen oder Freiburg haben weniger Radverkehr, lediglich Münster liege deutlich besser.

Weitere Untersuchungsergebnisse erfahren die Lindauer beim Workshop zum Mobilitätskonzept am Mittwoch, 14. Oktober, ab 18 Uhr im Alten Rathaus. Interessierte müssen sich bei den GTL anmelden unter Telefon 08382 / 918-651 oder per E-Mail an gtl@lindau.de