Lindau Islanders: Zwei Spiele, eine Dublette

Nach der 2:4-Niederlage am vergangenen Freitagabend hat der Islanders-Trainer John Sicinski die fehlende Siegermentalität seiner Mannschaft kritisiert. Die Angst vor dem Verlieren müsse sein Team schleunigst ablegen. Deshalb kam der ehemalige Seriensieger EV Füssen am Sonntag bei der Partie in der Eishockey-Oberliga Süd genau richtig. Doch das Spiel war nahezu eine Dublette vom Freitag.

Der Name verspricht Glanz, Titel und Emotionen. Füssen und Eishockey, da leuchten auch heute noch die Augen vieler Fans dieser Sportart. 16-maliger Deutscher Meister, zweifacher Spengler-Cup-Sieger und Finalist im Europapokal. Es gibt viel zu erzählen in der 100-jährigen Eishockeygeschichte der Allgäuer Stadt. Und doch ist der Glanz der alten Tage inzwischen deutlich verblasst. Nach zweimaligen Insolvenzen hat sich der Verein wieder in die Oberliga zurückgekämpft. Der legendäre Füssen-Express ist längst Geschichte. Die Eishockey-Feste, als den Gegnern alleine beim Namen Füssen die Knie schlotterten sind passé. 20:1-Siege wie gegen Düsseldorf in den 1960er-Jahren sind zwar unvergessen, aber inzwischen ein Relikt aus der Vergangenheit. So sahen sich die Lindau Islanders am Sonntag längst nicht chancenlos gegen Füssen, auch wenn sich die Sieglos-Serie am Freitagabend durch die 2:4-Niederlage beim EHF Passau verlängert hatte.

Zuerst aber zum Positiven: Beim Spiel in Passau entspannte sich die Goalie-Misere der Islanders. Leon Doubrawa kehrte ins Tor der Lindauer zurück. Er hatte seine Gehirnerschütterung auskuriert. Das war es dann allerdings fast an den guten Nachrichten. Denn die Islanders zeigten sich zwar kämpferisch, aber unglücklich und teilweise sehr fehleranfällig.

Bereits in der dritten Minute gingen die Niederbayern durch ein Tor in Unterzahl in Führung. „Das darf uns nicht passieren“, kritisierte Coach John Sicinski. „Vor allem mit dem ersten Drittel bin ich nicht zufrieden. Ich hatte das Gefühl, wir waren da noch im Bus. Passau war uns läuferisch und spielerisch überlegen.“

Auch beim 2:0 nutzten die Black Hawks einen Fehler der Islanders, als Tim Schlauderer mit einem einfachen Pass die gesamte Hintermannschaft düpierte und Jakub Cizek den Konter zum 2:0 vollendete. Raphael Grünholz und Ace Cowans mit seinem ersten Treffer für die Lindauer sorgten für den Ausgleich. „Aber 18 gute Minuten reichen leider nicht aus“, sagte Sicinski. Und so folgte das, was kommen musste. „Wir müssen lernen, ein Spiel zu gewinnen. Wir haben Angst davor, zu verlieren“, kritisierte Sicinski. So bewahrheitete sich das Sprichwort von dem Kaninchen, das Angst vor der Schlange hat. Die Lindauer wirkten zunehmend gehemmt und Passau drehte nochmals auf. Brett Schäfer umkurvte vier Spieler und vollendete sein Solo in der 58. Minute zur 3:2-Führung. Cizek machte mit einem Empty-Net-Tor drei Sekunden vor dem Ende dann alles klar. „Passau war besser“, lautete das abschließende Fazit von Sicinski.

Niederlage abhaken, Fokus auf Füssen – das war das Credo nach der Partie in Passau. Trainer John Sicinski wollte eine Reaktion sehen. Nicht nur für die verlorene Partie gegen Passau, sondern auch für das 4:7 in Füssen vor rund einem Monat. Denn bei diesem Spiel feierte er sein Trainer-Debüt bei den Islanders. Dazu belegten die Füssener vor der Partie den Platz, auf dem die Lindauer am Ende der Hauptrunde stehen wollen: Platz zehn. Wo sollte man also besser das Manko mit der Angst vor dem Siegen ablegen als beim ehemaligen Seriensieger Füssen, dem Konkurrenten um den letzten Pre-Playoff-Platz?!

Im Tor stand Dieter Geidl. Doubrawa fehlte erneut. Und Geidl war im ersten Drittel häufiger im Mittelpunkt als sein Gegenüber Benedikt Hötzinger. Die Füssener verteidigten offensiv, waren körperlich präsenter und kamen durch Bauer Neudecker, Tobias Baader und Jere Helenius zu ersten Chancen. Doch Geidl klärte jeweils sicher. Die größte Möglichkeit zur Führung hatten die Füssener durch Lukas Slavetinsky. Sein Schuss ging an den Pfosten (15.). Gegen Ende des ersten Drittels wurden dann auch die Islanders präsenter. Daniel Stiefenhofers abgefälschter Schuss ging über das Tor. Sekunden vor der Pause legte Vincenz Mayer vor dem Tor quer auf Marc Hofmann. Doch dessen Schuss klärte Füssens Goalie Hötzinger in größter Not. So ging es mit einem glücklichen Unentschieden für die Islanders in die Kabinen. Folgerichtig forderte Lindaus Sturmtalent Loris Walter von seiner Mannschaft im Pauseninterview bei „SpradeTV“ läuferisch zuzulegen.

Und die Islanders hielten sich an den Appell. Mit flüssigen, schnellen und direkten Kombinationen kamen die Lindauer im zweiten Drittel zu guten Chancen. Alexander Bibergers Schuss vereitelte der Füssener Goalie Hötzinger aber ebenso wie Hofmanns Versuch. In der 25. Minute war Hötzinger bereits geschlagen, doch das Lattenkreuz verhinderte die Führung der Islanders. Mit dem bislang schönsten Angriff dieses Spiel setzte Arturs Sevcenko seinen Mitspieler Marc Hofmann gelungen in Szene, der dann aber Millimeter an der Führung scheiterte. Auch Mayer hatte das 1:0 auf dem Schläger, doch sein Schuss wurde im letzten Moment geblockt.

Die Lindauer Führung war somit nur eine Frage der Zeit. Und diese fiel in der 30. Minute durch Andreas Farnys siebtes Saisontor. Ein präziser Schuss, der oben rechts einschlug. Goalie Hötzinger war die Sicht durch eine kluge Bewegung von Kontingentspieler Ace Cowans gestört. Sevcenko hatte kurz vor der Drittelpause noch die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Die Führung war nach der Leistungssteigerung der Lindauer im zweiten Drittel also absolut verdient. „Wir haben ein paar Fehler mehr gemacht als Lindau, deshalb führen sie“, bilanzierte Füssens Maximilian Dropmann.

Im letzten Drittel stellte sich nun die große Frage: Würden die Islanders wieder Angst vor einer Niederlage haben, wie es Coach Sicinski in seiner Analyse nach der Freitagspartie gegen Passau bemängelte? Zumindest blieben die Islanders am Drücker und kamen so zu Chancen. Nach einem schönen Pass von Cowans konnte Marvin Wucher die Scheibe nicht im Tor unterbringen (42.). Skylar Pachecos Schuss wurde kurze Zeit später geblockt. Die beste Möglichkeit hatte Florian Lüsch, der gleich zweimal am glänzend reagierenden Hötzinger scheiterte.

Dann überschlugen sich die Ereignisse – und es wurden Erinnerungen an das Passauer Spiel wach. Mehr noch, es war fast eine Dublette der Partie. Wieder kassierten die Islanders ein Tor in eigener Überzahl. Nach einem Wechselfehler gab es eine zweiminütige Zeitstrafe für Füssen. Doch während die rund 250 Zuschauer nun das 2:0 erwarteten, passierte das fast Unfassbare. Slavetinsky fing einen Pass ab. Über Knaub kam der Puck zu Bauer Neudecker, der den Konter klug zu Ende führte. Die Islanders waren fortan völlig von der Rolle. Wieder ein Tor in Überzahl. Wieder hemmte sie die Angst vor dem Verlieren. Der Füssener Topspieler Neudecker nutzte diese Unsicherheit eiskalt aus und traf rund zwei Minuten später erneut. Das 1:2. Mit der Rückhand bugsierte Neudecker den Puck rechts ins Netz. Geidl war auch diesmal chancenlos. Die „Krönung“ war erneut ein Empty-Net-Tor durch Helenius – diesmal allerdings mit der Schlusssirene.

„Das war die nächste bittere Niederlage für uns“, bilanzierte Lindaus Coach Sicinski nach der Partie und forderte erneut: „Wir müssen lernen, ein Spiel zu gewinnen.“ Individuelle Fehler hätten, wie schon am Freitag, zu der Niederlage geführt. Diesmal allerdings mit marginalen Unterschieden: Sicinski sah am Sonntag 54 starke Minuten. Dafür allerdings auch wieder ein Treffer in Überzahl, ein Empty-Net-Tor mit der Schlusssirene und eine weitere vermeidbare Niederlage. Zwei Spiele also, eine Dublette.