Lindau Islanders wollen in der Oberliga Süd zweimal gegen Peiting punkten

Vier Punkte haben die EV Lindau Islanders aus ihren beiden jüngsten Hauptrundenspielen gegen den ERC Bulls Sonthofen und den SC Riessersee geholt und stehen mit 35 Punkten aktuell auf dem achten Tabellenplatz der Eishockey-Oberliga Süd. 39 Punkte und damit vier Zähler mehr verbucht der Tabellensechste EC Peiting, mit dem es die Mannschaft von EVL-Headcoach Franz Sturm am letzten Wochenende vor Weihnachten gleich doppelt zu tun bekommt. Zum Heimspiel am Freitag, 20. Dezember, um 19.30 Uhr laden die Islanders alle ehrenamtlich Engagierte und freiwillige Helfer von gemeinnützigen Organisationen zum Tag der Vereine und des Ehrenamts ein. Am Sonntag, 22. Dezember, 18 Uhr (sprade.tv) gastiert der Oberligist vom Bodensee dann in Peiting.

„Wir wollten nicht mit leeren Händen heimfahren“, kommentierte Franz Sturm am Sonntagabend während der Pressekonferenz in Garmisch die knappe Overtime-Niederlage seiner Schützlinge beim SC Riessersee. In der Tat lässt die Tabellensituation mit den dicht beieinanderliegenden Kontrahenten im Kampf um Platz zehn, der gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt ist, während der restlichen Hauptrunde keine Ausrutscher mehr zu. „Bis zum 7. Januar wird es noch ein harter Kampf. Ein Wochenende ohne Punkte könnte da fatal sein“, beschreibt Sturm die Ausgangslage vor den beiden nächsten Spielen. Ins selbe Horn stößt EVL-Präsident Marc Hindelang: „Wir haben in den nächsten Wochen acht Endspiele gegen sehr starke Gegner. Da muss bei uns alles zusammenpassen, damit wir Platz zehn schaffen. Aber die Mannschaft hat bewiesen, dass sie das drauf hat“, wird Hindelang in einer Pressemitteilung zitiert.

Im Gegensatz zur Vorsaison, die den ECP zum Ende der Hauptrunde auf dem ersten Platz sah, blicken die Spieler von EVL-Coach Sebastian Buchwieser auf überaus wechselvolle Wochen zurück. Einer kleinen Niederlagenserie gegen Füssen (2:3), Deggendorf (1:6) und Riessersee (3:4, Overtime) folgten zwei knappe Siege zu Hause über Selb (3:2) und Riessersee (5:4 nach Penaltyschießen). In die Verlängerung ging es zuletzt am Sonntag beim Duell gegen den Tabellenführer aus Memmingen. Zweimal brachte Peitings Stürmer Simon Maier seine Mannschaft in Führung, zweimal glichen die Indians postwendend aus. In der Overtime überschlugen sich dann die Ereignisse: Maier kassierte eine Zwei-Minuten-Strafe, während Memmingen vom Hauptschiedsrichter im Anschluss an eine Aktion einen Penalty zugesprochen bekam. Den verwandelte Memmingens Torjäger Brad Snetsinger souverän, weswegen Peiting mit nur einem Punkt die Heimreise antreten musste.

Nichtsdestotrotz verfügt der Kader von Ex-Islanders-Coach Buchwieser über genügend Qualität, um jeden Gegner in der Oberliga Süd zu Fall zu bringen. Besonders von Importspieler Nardo Nagtzaam, der im Sommer von den Tilburg Trappers nach Oberbayern wechselte und die interne Scorerwertung mit 37 Punkten (elf Tore, 26 Vorlagen) klar anführt, geht stete Gefahr auf dem Eis aus. Ihm folgen im ECP-Erfolgsranking Martin Mazanec, der bislang 25 Punkte verbucht, sowie Simon Maier (24).

Tag der Vereine

Mit dem EC Peiting hatten es die EV Lindau Islanders in der laufenden Hauptrunde bereits zweimal zu tun bekommen. Nach der 0:6-Saisonauftaktniederlage in Oberbayern revanchierte sich der EVL am 1. November beim 3:2-Erfolg vor heimischer Kulisse: Zunächst brachte Dominik Ochmann die Lindauer in Unterzahl nach knapp sechs Minuten mit 1:0 in Führung, bevor Dominic Krabbat und Florian Stauder die Partie im Mitteldrittel zugunsten von Peiting zunächst drehen konnten. Doch EVL-Kapitän Andreas Farny glich aus, Brent Norris mit seinem Penaltytreffer acht Minuten vor Spielschluss sorgte für Jubel bei den Islanders-Fans.

Zum Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) veranstalten die EV Lindau Islanders gegen den EC Peiting wieder den „Tag der Vereine“. Vereinsverantwortliche und ehrenamtliche Helfer von Lindauer Einrichtungen sind eingeladen, das Duell zwischen dem EVL und dem EC Peiting mitzuverfolgen. „Ohne Ehrenamt gäbe es keine Vereine, ohne Vereine hätten wir kein sportliches Zuhause für unsere Kinder und die Städte würden viele „Sozialarbeiter“ verlieren“, betont Bernd Wucher, Erster Vorsitzender der EV Lindau Islanders.