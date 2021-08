Lindau Islanders verpflichten einen früheren Nationalspieler

Eine der beiden Kontingentstellen beim Eishockey-Oberligisten EV Lindau Islanders wird in der neuen Saison von Martin Mairitsch besetzt. Der 35-jährige Österreicher bringt viel Erfahrung aus der österreichischen Topliga EBEL – die jetzt Ice Hockey League heißt – mit. In den vergangenen sechs Jahren spielte Mairitsch bei VEU Feldkirch in der multinationalen Alps Hockey League. In Lindau hat der Stürmer laut Mitteilung einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben.

Der Blick von der Eishalle geht fast nach Hause

Mit der Verpflichtung des ehemaligen österreichischen Nationalspielers erhoffen sich die EVL-Verantwortlichen um Trainer Stefan Wiedmaier und den Sportlichen Leiter Sascha Paul mehr Tiefe in ihren Kader zu bringen. Mit seiner Erfahrung soll Mairitsch auch viel Verantwortung übernehmen – so wie etwa auch Daniel Schwamberger, Michal Bezouska und Dominik Piskor.

Auch ein Profi mit österreichischem Pass gilt in der Eishockey-Oberliga Süd als Kontingentspieler – auch wenn Mairitsch von der Lindauer Eishalle aus fast nach Hause blicken kann. Geboren wurde er in Hohenems, beim EC Dornbirn startete der Stürmer seine Karriere. Beim EC Salzburg debütierte Mairitsch in der Saison 2005/06 in der EBEL, insgesamt kommt er nach seinen Stationen in Salzburg, Linz und Dornbirn auf knapp 400 Pflichtspiele in der höchsten österreichischen Liga. „Warum immer nach Übersee schielen, wenn der Spielertyp, der uns gefehlt hat, direkt um die Ecke wohnt?“, fragt Sascha Paul rhetorisch. „Martin ist ein kaltschnäuziger Center, der obendrein Rechtsschütze ist und außerdem hart für die Mannschaft arbeitet.“ Für den Sportlichen Leiter der Islanders ist daher klar: „Ob Österreicher, Schwede oder Kanadier – er hat ins Profil gepasst.“

EVL-Trainer spielte noch gegen den neuen Stürmer

Der 35 Jahre alte Stürmer soll mit seiner langjährigen Erfahrung ein Fixpunkt für die vielen jungen Spieler im Lindauer Team sein und zudem als Rechtsschütze für Gefahr im gegnerischen Drittel sorgen.„Martin hat in seiner langen Karriere viel erlebt und weiß genau, was es braucht, um als Team erfolgreich zu sein“, wird der Islanders-Trainer Stefan Wiedmaier in der Pressemitteilung zitiert. „Diese Werte kann er unserem jungen Team sicherlich weitergeben.“ Der Islanders-Trainer stellte den Kontakt zu Mairitsch her, weil er in seiner Spielerkarriere selbst mit und gegen den neuen Lindauer Stürmer gespielt hat.

Als in den Gesprächen klar wurde, dass Mairitsch in Feldkirch noch nicht für eine weitere Saison zugesagt hatte, machten ihm die Islanders ein Angebot. 2007, 2008 und 2012 wurde Mairitsch mit Salzburg und den Black Wings Linz österreichischer Meister. Zwischen 2010 und 2013 bestritt der Stürmer 15 Partien für die österreichische Nationalmannschaft. In Deutschland hat Mairitsch in seiner langen Karriere noch nie gespielt.

Der Österreicher ist der erste fix vermeldete Kontingentspieler der Islanders. Mit einem weiteren ausländischen Profi stehen die Lindauer laut Mitteilung in fortgeschrittenen Verhandlungen. Demnächst will der Oberligist auch bei dieser Kontingentposition Vollzug melden.