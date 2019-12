Lindau Islanders verlieren gegen Deggendorf: Viele Tore, noch mehr Gegentore

Die Erfolge der EV Lindau Islanders in den vergangenen Wochen in der Oberliga Süd zeigen Wirkung. Nicht nur, dass die Mannschaft auf dem Eis deutlich stärker auftritt als noch vor ein paar Wochen, auch die Lindauer Eissportarena war am Sonntagabend beim Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Degggendorf deutlich besser gefüllt als bei den vergangenen Heimspiel. 702 Zuschauer waren in den Eichwald gekommen in der Hoffnung auf einen ähnlichen Überraschungscoup wie im Hinspiel in Deggendorf, als die Lindauer den damaligen Tabellenführer der Oberliga Süd mit 6:3 schlugen.

Die Überraschung blieb dieses Mal aus. Nach dem souveränen 5:2-Sieg am Freitagabend in Selb mussten sich die Islanders dem Deggendorfer SC mit 5:8 (2:4, 3:3, 0:1) geschlagen geben. Und dennoch machten beide Mannschaften mit Offensiveishockey vor der ungewohnt großen Kulisse Werbung für ihren Sport – auch wenn EVL-Trainer Franz Sturm anschließend alles andere als zufrieden war: „Wenn man fünf Tore schießt, muss man eigentlich gewinnen. Aber wird haben es dem Gegner heute zu einfach gemacht. Die Deggendorfer haben heute jeden Fehler genutzt, den wir gemacht haben.“

In der Tat: Bereits nach der ersten Unachtsamkeit in der Lindauer Hintermannschaft gingen die Gäste in Führung. Nach gerade einmal 22 Sekunden nutzte Kyle Osterberg einen Fehlpass zur frühen Führung für den Favoriten. Davon ließ sich der EVL aber nicht beeindrucken und drehte das Spiel durch Tore von Simon Klingler und Sofiene Bräuner vorläufig.

Doch dann zeigten die Deggendorfer, dass sie zurecht zu den Topfavoriten auf den Aufstieg in die DEL2 zählen. Noch vor der ersten Drittelpause erspielten sich die Gäste eine 4:2-Führung und ließen auch im zweiten Spielabschnitt nicht locker. Die Lindauer hatten dem Tempo und der Spielfreude des ehemaligen Zweitligisten, der 13 Profispieler in seinem Kader hat, zeitweise nichts entgegenzusetzen und lagen Mitte des zweiten Drittels bereits mit 3:7 zurück. Die Partie schien gelaufen, im Eisstadion hörte man zeitweise nur noch die 15 mitgereisten Fans aus Deggendorf, während die Lindauer Anhänger anhand des Spielstand nahezu komplett verstummt waren – zumindest bis zur 39. Minute. Zunächst verkürzte Brent Norris in Überzahl auf 4:7, dann nutzte Simon Klingler einen Fehler in der Deggendorfer Defensive und stellte in nNterzahl auf 5:7.

Im Schlussdrittel drückten die Islanders auf den Ausgleich, ließen ihre Chancen aber ungenutzt. „Wenn wir das sechste Tor machen, können wir vielleicht einen Punkt mitnehmen“, analysierte Coach Sturm nach dem Spiel. „Aber das sollte heute nicht sein und Deggendorf hat verdient gewonnen.“

Spätestens nachdem Simon Klingler für einen Faustschlag eine Strafe von fünf Minuten plus Spieldauer erhielt, war klar, dass es mit einer Überraschung nichts werden wird. Deggendorf nutzte den sich nun bietenden Freiraum und Kyle Osterberg traf zum 8:5-Endstand für den Favoriten. „Wir sind sehr glücklich, dass wir hier gewinnen konnten“, sagte DSC-Trainer David Allison, der ohne seinen verletzten Topspieler Thomas Greilinger auskommen musste. „Das war heute ein hartes Stück Arbeit.“ Einsatz den Franz Sturm gerne auch bei seiner Mannschaft gesehen hätte. „Wir waren heute einfach nicht bereit“, sagte er enttäuscht nach der Niederlage. Durch den Sieg in Selb am Freitag konnte er zumindest ein einigermaßen zufriedenes Fazit ziehen: „Drei Punkte an einem Wochenende sind in Ordnung. Es ist aber immer schade, wenn man am Sonntag verliert. Dann hat man die ganze Woche daran zu knabbern.“