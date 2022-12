Lindau Islanders: Und jedes Mal grüßt das Murmeltier

Kapitale individuelle Fehler und Ängste hindern aktuell die Lindau Islanders am Punkten. Dadurch fehlen Siege im Kampf um den anvisierten Pre-Play-off-Platz. An diesem Dienstagabend (19.30 Uhr) ist der Eishockey-Oberligist erneut gefordert. Zu Gast ist der Tabellenletzte EHC Klostersee. Islanders-Coach John Sicinski fordert eine konzentrierte Leistung über 60 Minuten. Nach seiner Rechnung müsste dann der Ausweg aus einer Zeitschleife klappen.

Morgens spielt der Radiowecker das Lied „I Got You Babe“ von „Sonny und Cher“. Immer und immer wieder. Denn Phil Connors erlebt den gleichen Tag mehrfach aufs Neue. Aber immer in derselben Weise. Ohne Ausweg. „Und täglich grüßt das Murmeltier“ ist eine Filmikone aus den frühen 1980er-Jahren, in der der Wetteransager Connors in einer Zeitschleife festsitzt. Vermutlich dürfte sich Lindaus Coach John Sicinski momentan auch ein bisschen wie Connors fühlen. Denn die beiden Partien am vergangenen Wochenende weckten Erinnerungen an den Hollywood-Streifen.

Rückblick: Freitagabend. 4. Spielminute. Der Passauer Carter Popoff trifft in Lindauer Überzahl zur 1:0-Führung. Sonntagabend. 54. Spielminute. Der Füssener Bauer Neudecker erzielt in Lindauer Überzahl den 1:1-Ausgleich. Zweimal waren die Islanders nummerisch überlegen auf dem Eis. Zweimal gelingt es dem Gegner, ein Tor zu erzielen. Doch auch danach grüßte gleich mehrfach das Murmeltier. Individuelle Fehler führten jeweils zu den Niederlagen. Dazu die Angst vor dem Verlieren, wie es Sicinski nannte. Das lähmende Gefühl vor der eigenen Courage. Die Befürchtung, die Belohnung eines gutes Spiels nicht zu bekommen und damit sicher geglaubte Punkte. Die „Krönung“ war jeweils dann noch ein Empty-Net-Tor mit der Schlusssirene. Mehr Murmeltier geht schon fast gar nicht.

Sicinski hat innerhalb von vier Wochen aus einem Hühnerhaufen eine defensiv stabile Einheit geformt. Das ist ein riesiger Fortschritt. Seine Handschrift ist bereits jetzt unverkennbar. Doch in den entscheidenden Situationen häufen sich noch die Aussetzer. Kapitale Patzer. Unnötig riskante Pässe. „Uns unterlaufen Fehler, die nicht passieren dürfen“, erklärte Sicinski nach der Partie gegen Füssen. „Wir arbeiten daran. Das ist ein Lernprozess.“ Das heißt: sichere Pässe und jedes Risiko vermeiden. Das soll das angeknackste Selbstbewusstsein stärken. Sicherlich ist das fehlende Selbstvertrauen auch ein Grund für die individuellen Fehler. Allerdings braucht alles seine Zeit, das Schritt für Schritt wieder aufzubauen. In der aktuellen Phase kosten diese unnötigen Patzer aber Punkte. So standen die Islanders trotz kämpferisch guten Partien am Ende doch wieder mit leeren Händen da. Dabei brauchen die Lindauer jeden Punkt, um das erklärte Ziel, den Pre-Play-off-Platz zehn, noch zu erreichen. Doch mit jeder verlorenen Partie nimmt der Druck zu und damit eben auch die Angst vor dem Verlieren. Ein Teufelskreis.

So ist der Lindauer Trainer neben seinen taktischen Umstellungen, dem Einimpfen neuer Spielelemente, vor allem auch als Psychologe gefragt. Er muss einer verunsicherten Mannschaft, Spielern, die in wichtigen Situationen eine falsche Entscheidung treffen, wieder eine gewisse Leichtigkeit geben.

Das ist gar nicht so einfach. Und es dürfte deshalb an diesem Dienstagabend auch nicht simpler werden, wenn die Islanders auf den abgeschlagenen Tabellenletzten EHC Klostersee treffen. Druck haben zwar beide Mannschaften. Doch die Lindauer sind auf dem Papier der Favorit. Auch das erzeugt zusätzlich eine gewisse Erwartungshaltung, die instabile Mannschaften schon einmal mehr hemmen kann. „Für uns ist jeder Gegner hart“, sagt deshalb Sicinski. Vor allem, weil Klostersee just vor dem Spiel gegen Lindau seine Niederlagenserie durchbrochen hat und beim Höchstadter EC mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen hat. Es war übrigens der erste Saisonsieg für die Oberbayern. Auch das könnte für die Klosterseer etwas Rückenwind bedeuten. Es dürfte also ein unangenehmer Gegner zu Gast in Lindau sein.

Sicinski fordert daher, dass seine Mannschaft endlich eine konstante Leistung über die gesamte Spielzeit zeigt. In Passau waren es 18 passable Minuten, gegen Füssen bereits 54, wie er es selbst bewertete. „Wir wollen nun gegen Klostersee über 60 Minuten clever spielen und stehen“, sagt Sicinski. Das würde bedeuten, dass die Islanders ihre individuellen Fehler abstellen, keinen Treffer in eigener Überzahl kassieren und kein Empty-Net-Tor bekommen. Das könnte für Sicinski und seine Mannschaft dann der Ausweg aus der Zeitschleife bedeuten. Schließlich muss ja nicht an jedem Spieltag das Murmeltier grüßen.