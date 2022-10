Lindau Islanders stehen vor schweren Aufgaben

Nach sechs Partien in der Eishockey-Oberliga Süd haben die EV Lindau Islanders erst einen Saisonsieg feiern können. „Seit mittlerweile vier Partien sage ich schon, dass wir cleverer arbeiten müssen“, sagt EVL-Trainer Stefan Wiedmaier. Das anstehende Wochenende hat es für die Islanders nun in sich. Am Freitag (20 Uhr/SpradeTV) spielen die Lindauer beim aktuellen Tabellenzweiten Höchstadter EC, am Sonntag (18 Uhr) kommt der Tabellenführer Blue Devils Weiden in die Eissportarena am Eichwald. Weiden hat bislang alle sechs Saisonspiele nach regulärer Spielzeit gewonnen und liegt mit der Maximalpunktzahl von 18 Zählern auf Rang eins, Höchstadt musste sich bislang nur einmal geschlagen geben – nämlich Weiden.

Wenn das Glück fehlt, muss man es sich erarbeiten

Es sind also wohl die derzeit schwersten Aufgaben, die es in der Oberliga Süd gibt. Aber vielleicht sind es gerade diese Partien gegen absolute Favoriten, in denen die Islanders befreit aufspielen und punkten können. Die EVL-Spieler haben sich laut Mitteilung der Lindauer im bisherigen Saisonverlauf oft unter Wert geschlagen. Doch zur Wahrheit gehört laut Trainer Wiedmaier auch: „Wir müssen viel effizienter spielen und vor dem gegnerischen Tor präsenter sein.“ Seine Mannschaft habe in den bisherigen Spielen ab und an auch etwas Pech gehabt. „Aber das Glück muss man sich eben auch erarbeiten.“

Und gerade bei der Arbeit vor dem gegnerischen Tor sieht Wiedmaier noch große Verbesserungsmöglichkeiten. Das wurde zuletzt im Heimspiel gegen den Deggendorfer SC deutlich. Trotz eines starken ersten Drittels, insgesamt 42 Torschüssen – Deggendorf hatte 18 – und acht Überzahlsituationen mussten sich die Islanders mit 0:3 geschlagen geben. „Im Powerplay haben wir sehr viel liegen gelassen“, meinte Wiedmaier im Anschluss an die dritte Heimniederlage im dritten Heimspiel. „Wir müssen den Goalie zum Arbeiten bringen. Wenn einer wie Timo Pielmeier die Schüsse sieht, wird es sehr schwer.“

Erinnerungen an Spiele gegen Höchstadt sind angenehm

Der 33-jährige Pielmeier, der 2010/11 eine Partie für die Anaheim Ducks in der NHL bestritt und viele Jahre beim ERC Ingolstadt in der DEL zwischen den Pfosten stand, feierte in Lindau einen Shut-out und bekam auch von seinem Trainer viel Lob. „Unser Sieg liegt vor allem an ihm“, sagte Jiri Ehrenberger. „Timo hat alles gehalten und nichts zugelassen.“

Aufwand und Ertrag standen bei den Islanders gegen Deggendorf nicht zum ersten Mal in dieser Saison nicht im richtigen Verhältnis. „Wir müssen momentan harte Lektionen lernen, auch wenn es wehtut“, sagt Wiedmaier. „Schade, denn die Jungs haben sich von der ersten bis zur letzten Minute den Hintern aufgerissen.“ Immerhin: Mit einer Reise zu den Alligators nach Höchstadt verbinden die Lindauer angenehme Erinnerungen. Bei den Franken feierten die Islanders schließlich den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte: 2015 holte der EVL dort in einer dramatischen Play-off-Serie den Titel als bayerischer Meister. Während Lindau sich anschließend in der Oberliga etablierte, stieg Höchstadt nach dem Aufstieg zunächst ab, ehe 2017/18 der direkte Wiederaufstieg glückte. Seither verzeichnen die Höchstadter einen kontinuierlichen Aufwärtstrend.

2020/21 waren die Alligators die Überraschungsmannschaft der Liga

Um wie im Vorjahr erneut direkt in die Play-offs einzuziehen, verstärkte sich die Alligators gezielt. Für mehr Torgefahr soll der Lette Klavs Planics sorgen, Tom Hörschel von den Tölzer Löwen soll die Abwehr stabilisieren. Gehalten werden konnten auch bisherige Leistungsträger wie der Kanadier Jake Fardoe.

Die Wege der Islanders und der Alligators aus Höchstadt kreuzten sich schon oft. In der Saison 2020/21 entpuppten sich die Alligators als die Überraschungsmannschaft der Oberliga Süd: Vom prognostizierten Kellerkind eilten sie von Sieg zu Sieg und kamen bis ins Play-off-Halbfinale. Auch in der vergangenen Saison schaffte Höchstadt die direkte Play-off-Qualifikation.

Die Statistik der Saison 2021/22 spricht allerdings für die Islanders. Im Vorjahr gewann Lindau zu Hause im Penaltyschießen, in Höchstadt gab es eine 2:4-Niederlage. Dann folgte ein 4:3-Erfolg im Stadion am Eichwald sowie ein 3:2-Sieg in Höchstadt. Eine Wiederholung ist am Freitag durchaus gewünscht.