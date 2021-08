Lindau Islanders starten Eishockeysaison mit einem Derbykracher

Das Eröffnungsspiel der Eishockey-Oberliga Süd bestreiten am Donnerstag, 7. Oktober (20 Uhr), der SC Riessersee und die Starbulls Rosenheim. Bis zum 6. März 2022 stehen in der Doppelrunde für jedes Team 44 Partien an. Am 11. März starten die Pre-Play-offs. Die Verzahnung zwischen der Nord- und der Südstaffel beginnt bereits im Achtelfinale ab dem 18. März. Der Elf- und Zwölftplatzierte der Doppelrunde spielen im Modus „Best-of-Seven“ den Absteiger aus. Der Meister der Regionalliga Südwest und der Meister der Bayernliga spielen in zwei Partien (1. und 3. April) den Aufsteiger in die Oberliga aus

Nach dem Aufstieg der Selber Wölfe in die Deutsche Eishockey-Liga 2 gehen in der Oberliga Süd zwölf Mannschaften an den Start. Los geht es am Donnerstag, 7. Oktober – für die EV Lindau Islanders ist es das sechste Oberligajahr in Folge. Attraktiver könnte die Saison 2021/22 für die Islanders kaum losgehen. Los geht es gleich mit dem Derbykracher gegen den ECDC Memmingen (Freitag, 8. Oktober, 19.30 Uhr). Zwei Tage später steht das erste Auswärtsspiel der Saison an, es geht zum HC Landsberg.

„Ein Derby zu Hause zum Start in die Saison ist natürlich ein absolutes Highlight“, sagt Lindaus Sportlicher Leiter Sascha Paul. „Die erste Begegnung wird unglaublich interessant für die Zuschauer sein, die dann hoffentlich wieder in die Stadien zurückkehren dürfen.“

Am zweiten Wochenende geht es für die Islanders erst zum schweren Auswärtsspiel nach Passau (15. Oktober), wo sich die Islanders in der vergangenen Saison sehr schwer taten. Am Sonntag, 17. Oktober, gastiert das mit Topspielern gespickte Team aus Weiden am Bodensee. Die weiteren Heimspiel-Höhepunkte gegen die Traditionsvereine Regensburg und Garmisch-Partenkirchen folgen Ende November und Anfang Dezember. Am vierten Adventswochenende (Freitag, 17. Dezember) kommt der Topfavorit Deggendorf nach Lindau, einen Tag vor Heilgabend fahren die Islanders nach Memmingen.

Das Programm zwischen Weihnachten und Neujahr ist für die Islanders laut Mitteilung „so schön wie herausfordernd“. „Die Spiele zwischen den Jahren sind einfach super. Ein Heimspiel am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein Glücksfall“, freut sich Bernd Wucher. Der Vorsitzende der EV Lindau Islanders hofft beim Gastspiel der Black Hawks Passau am 26. Dezember zum „Christmas Game“ im Eichwald auf viele (Wucher: „Dann hoffentlich wieder zugelassene“) Zuschauer. Weiter geht es zwei Tage später beim SC Riessersee (28. Dezember), ehe zum Jahresabschluss am 30. Dezember das letztjährige Überraschungsteam Höchstadt Alligators am Bodensee gastiert.

Zum Jahresstart gibt es ebenfalls gleich ein Heimspiel, Gegner sind die Starbulls Rosenheim (2. Januar). Es folgen im Januar und Februar 15 Partien, davon sieben im heimischen Eisstadion. Am 4. März treten die Islanders beim EV Füssen an. Ein Heimspiel gegen das Spitzenteam Deggendorf beschließt am 6. März die Hauptrunde der Oberliga Süd.