Lindau Islanders sind klar unterlegen

Die EV Lindau Islanders sind mit einer Heimniederlage ins Wochenende gestartet. Am Freitagabend unterlagen die Islanders in der Eishockey-Oberliga den Eisbären Regensburg mit 2:5. „Wir haben den Anfang des zweiten Drittels verschlafen“, sagte EVL-Trainer Gerhard Puschnik. Am Sonntag folgt die nächste harte Aufgabe bei den Starbulls Rosenheim.

Der Unterschied zwischen dem Tabellenzweiten Regensburg und dem Tabellensiebten Lindau war am Freitagabend im ersten Drittel die Effektivität. Die Islanders starteten gut in die Partie in eigener Halle. Sie hatten gute Chancen durch Andreas Farny, Damian Schneider und Daniel Schwamberger. Sie hatten eine dicke Chance durch Mark Heatley nach ganz schwachem Pass von Regensburgs Jakob Weber. Doch die Lindauer kamen nicht an Eisbären-Goalie Patrick Berger vorbei. Den Regensburgern reichte dann eine Chance zur Führung. Lukas Heger fuhr einmal ums Lindauer Tor herum, brachte den Puck zum Tor, wo ihn Richard Divis entscheidend abfälschte (mit seinem Schlittschuh) und Lucas Di Berardo überwand.

Vom 0:1 mussten sich die Islanders erst erholen. Doch in Unterzahl schnappte sich Brayden Low die Scheibe, ging auf und davon und traf mit der Rückhand zum verdienten 1:1. „Da waren wir eigentlich gut im Spiel“, meinte Puschnik. Aber Stichwort Effektivität: Nach zu hartem Einsteigen musste Low in der 19. Minute auf die Strafbank, 30 Sekunden reichten Regensburg in dieser Überzahl. Nikola Gajovsky spielte den Querpass zu Divis, dessen Schuss hinter Di Berardo zum 1:2 einschlug. Gegen die Schussgewalt von Divis war Lindaus Goalie in der 21. Minute schon wieder geschlagen – 1:3.

Low hätte das Spiel in der 24. Minute wieder spannend machen können, schoss jedoch zu hoch. Und im Gegenzug fiel das 1:4. Nach einem Schuss neben das Tor reagierte Divis schnell, brachte die Scheibe in den Slot, dort war Heger ganz frei und hatte keine Probleme, die Regensburger Führung auszubauen. Di Berardo verließ daraufhin das Eis, für ihn kam David Heckenberger ins Islanders-Tor. „Es war ein Zeichen, mal funktioniert es, mal nicht“, sagte Puschnik. Heckenberger machte seine Sache gut, musste aber im zweiten Drittel ebenfalls noch einmal hinter sich greifen. Zunächst berappelte sich Lindau wieder, gab viele Schüsse ab und kam nach einer tollen Einzelaktion von Andreas Farny in Überzahl auf 2:4 heran. Doch wieder gerieten die Islanders in Unterzahl, abgefälscht von Peter Flache flog der Puck Heckenberger über die Schulter zum 2:5.

Die Lindauer brauchten im letzten Drittel einen schnellen Anschlusstreffer. Aber Regensburg kontrollierte die Begegnung, stand sicher in der Verteidigung und ließ keine gefährlichen Chancen der Islanders zu. Und reiste mit drei Punkten aus Lindau ab. „Lindau hat eine gute Mannschaft und hätte in Führung gehen können“, sagte Eisbären-Trainer Max Kaltenhauser. „Im zweiten Drittel sind wir dann davongezogen.“ Am Sonntag (17 Uhr/SpradeTV) geht es für die Islanders zu den Starbulls Rosenheim. Die Rosenheimer sind ein Mitfavorit im Kampf um die Meisterschaft in der Oberliga . An die letzte Partie bei den Starbulls haben die Islanders allerdings gute Erinnerungen – nach einem furiosen Spiel gab es einen 5:1-Auswärtssieg.