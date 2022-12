Lindau Islanders reisen zum Überraschungsteam

Die „Lindauer Zeitung“ verlost an zehn Personen jeweils zwei Stehplatztickets für das Islanders-Heimspiel am Montag, 26. Dezember, gegen die Tölzer Löwen. Das Spiel in der Lindauer Eissportarena (Eichwaldstraße 16, 88131 Lindau) startet um 18 Uhr. Um Karten zu gewinnen, bitte bis spätestens Montag, 19. Dezember (15 Uhr), eine Mail mit dem Betreff „Bad-Tölz-Tickets“ an redaktion.sport.friedrichshafen@schwaebische.de schicken. Bitte unbedingt Vor- und Nachname angeben. Die Gewinner erhalten die Tickets per E-Mail, diese müssen sie ausdrucken oder auf dem Handy mit sich tragen und am Eingang vorzeigen.

Wenn der EV Lindau in der Eishockey-Oberliga Süd die angestrebten Pre-Play-off-Plätze nicht früh aus den Augen verlieren möchte, sind in den kommenden drei Spielen Punkte extrem wichtig. Zunächst geht es für das Team von Trainer John Sicinski am Freitag (19.30 Uhr/SpradeTV) zu den überraschend starken EHF Passau Black Hawks. Am Sonntag (18.30 Uhr) und am Dienstag (19.30 Uhr) folgen zwei Heimspiele gegen den EV Füssen sowie gegen den Tabellenletzten EHC Klostersee.

Spiele gegen direkte Konkurrenten

In den vergangenen Spielen unter Trainer Sicinski haben sich die Islanders gesteigert und zuletzt nach einer starken kämpferischen Leistung gegen die Starbulls Rosenheim bei der 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen zumindest einen Punkt gesichert. Nach dem 4:3-Erfolg beim SC Riessersee waren es unter dem Strich aber wieder drei Niederlagen für die Islanders, die damit weiter Vorletzter sind und acht Punkte Rückstand auf den Tabellenelften Landsberg und bereits 13 Punkte Rückstand auf den Tabellenzehnten Füssen haben. Rang zehn würde für die Pre-Play-offs reichen. „Ich will der Mannschaft keinen unnötigen Druck machen“, sagte Sicinski nach der Niederlage gegen Rosenheim. „Aber Passau und Füssen sind in unserer Reichweite, die wollen wir überholen, um in die Pre-Play-offs zu kommen.“

Und Klostersee als abgeschlagener und weiter siegloser Tabellenletzter darf nicht zu einem Stolperstein für die Islanders führen. „Das Engagement der Mannschaft und die Art und Weise, wie wir gegen Rosenheim verteidigt haben, ist ab jetzt der Maßstab für alle weiteren Spiele“, kündigte EVL-Präsident Marc Hindelang nach dem Spiel gegen Rosenheim an. Sicinski lobte sein Team nach der knappen Niederlage im Penaltyschießen. „Der Punkt ist verdient, ich bin sehr stolz auf die Jungs“, meinte Lindaus Trainer. „Ich hoffe, wir lernen daraus.“

Black Hawks spielen eine starke Saison

Eine erste Antwort wird ihm seine Mannschaft am Freitagabend in Passau geben. Die Black Hawks gehören definitiv zu den positiven Überraschungen dieser Oberligasaison. Trotz des Verlusts einiger Leistungsträger im Sommer sind die Passauer gut in die neue Saison gestartet. Dies mussten die Islanders am ersten Spieltag erfahren, als die Passauer in der Lindauer Eissportarena klar mit 6:2 gewannen.

Das eigene Ziel, im dritten Jahr in der Oberliga die Pre-Play-off-Plätze zu erreichen, hätten die Black Hawks mit Platz acht aktuell erreicht, auch wenn die Saison noch eine Weile andauert. Immer wieder gelingen den Passauern Siege gegen die Topteams. So bezwangen die Black Hawks jeweils einmal Rosenheim und Höchstadt in der Verlängerung, gegen die Tölzer Löwen und den Deggendorfer SC gab es sogar jeweils drei Punkte.

Die Lindauer wissen also, was auf sie zukommt und vor allem, wie unangenehm die Black Hawks zu bespielen sind. Wie es in einer Mitteilung der Islanders heißt, dürfen die Kontingentspieler der Passauer keinen Raum bekommen bekommen. Denn das Trio um den Tschechen Jakub Cizek sowie den beiden Kanadiern Carter Popoff und Zack Dybowski hat bisher schon 97 Scorerpunkte erzielt. Alle drei Stürmer wissen genau, wo das gegnerische Tor steht. Der Deutsch-Kanadier Brett Schaefer zeigt mit seinen 21 Punkten ebenfalls, wie kaltschnäuzig die Offensive der Passauer agiert.

Schub holen für viele Spiele in den kommenden Tagen

Wie am vergangenen Sonntag gegen Rosenheim wird es deshalb für die Lindauer wichtig sein, einen guten Start ins Spiel zu haben und die Passauer nicht zu Chancen kommen zu lassen. Die Islanders dagegen sollten ihre Gelegenheiten konsequent nutzen. „Wir sind in einer schwierigen Phase“, weiß Sicinski. „Es ist ein Prozess, aber ich glaube, dass wir es noch drehen können.“ Wenn bei den Islanders wie gegen Rosenheim über 60 Minuten der Einsatz und der Wille stimmen, könnte es mit einem Sieg in Passau klappen. Damit würde sich der EVL natürlich einen Schub für die vielen Spiele rund um Weihnachten und Neujahr holen. Vom 16. Dezember bis 8. Januar stehen zehn Spiele auf dem Programm.

Auf Alexander Dosch wird Sicinski aller Voraussicht nach wieder bauen können. Der Stürmer fehlte zuletzt erst verletzungs-, dann krankheitsbedingt. Ob Marc Hoffmann wieder auf dem Eis stehen kann, entscheidet sich erst kurzfristig. Martin Mairitsch könnte erneut der Tribünenplatz drohen. Drei Kontingentspieler dürfen in der Oberliga pro Partie auf dem Spielberichtsbogen und dem Eis stehen. „Ace Cowans, Arturs Sevchenko und Tyler Pacheco haben derzeit die Nase vorn“, sagt Sicinski. „Aber Mairitsch kennt seine Situation und arbeitet gut im Training.“ Der Österreicher werde seine Einsätze bekommen.